אחרי חודשים ארוכים שבהם הצרכנים התרוצצו בין המקררים הריקים, בשורה משמחת מגיעה מהמחלבה: תנובה מדווחת על פתרון התקלה המורכבת באלון תבור. החברה צפויה להגדיל משמעותית את האספקה כבר השבוע, ולהחזיר את המוצרים למדפים ברשתות השיווק (בארץ)
ביממה האחרונה, בתוך פרק זמן של כמה שעות, שלוש מתוך חמש חברות המזון ומוצרי הצריכה המובילות בישראל; שטראוס, יוניליוור והחברה המרכזית למשקאות — הודיעו על העלאת מחירים | לצידם גם מחלבות גד הצטרפה ל"חגיגה" והודיעה על התייקרויות | ההתייקרויות הללו מצטרפות להודעות של תנובה וענקית היבוא דיפלומט בשבוע שעבר על עליות מחירים צפויות (צרכנות)
לקראת חג הפורים המתקרב, בטרה משיקים זו השנה השנייה מהדורה מוגבלת של משקה שוקו עם תווית פורימית מיוחדת, שמכניסה את כולם לאווירת החג והופכת את בקבוקי השוקו למתאימים במיוחד למשלוחי מנות או להפתעה משפחתית בבית (חדשות האוכל)
כשהטמפרטורות מטפסות והלחות מתגברת, כל מה שאנחנו רוצים זה ארוחות
משפחתיות קלילות, קיציות וכמובן טעימות. סדרת נעם של טרה נותנת מענה מושלם
לכל סיטואציה – מטוסט פשוט ועד מאפים בטעם עשיר במיוחד, עם גבינות צהובות
קלאסיות לצד גבינות ייחודיות כמו קשקבל, אמנטל ועוד, והכול מרכיבים טבעיים בלבד
ובהשגחת בד"ץ העדה החרדית (מתכונים)