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טריא

עוד כתבות על טריא:

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מחפשים יציבות

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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שינוי כוון

כיכר השבת|מקודם
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מסלול גמיש

אסף מגידו|מקודם
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ברחבי הארץ

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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צעד משמעותי בשוק המשכנתאות בישראל: 

כיכר בשיתוף טריא|מקודם

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דאגה כלכלית אחת פחות

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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בראשות רבנים ואישי ציבור

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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ממשיכה להתחזק:

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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כיכר בשיתוף טריא|מקודם

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בוועידת הענק לגבאים 'יעמוד':

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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קוצרים פירות

כיכר בשיתוף טריא|מקודם

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צעד משמעותי

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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לאחר ציפיה:

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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חשוב

כיכר בשיתוף טריא|מקודם
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למבינים בלבד

כיכר בשיתוף 'טריא'|מקודם
כיכר השבת
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