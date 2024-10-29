הציבור הישראלי מחפש בתקופה האחרונה יותר יציבות. לפי נתוני בנק ישראל, ברבעון השני של 2026 נוספו יותר מ-102 מיליארד שקל למזומן ולפיקדונות של הציבור. במקביל, הציבור המשיך להפקיד כספים בקרנות הכספיות ואיגרות החוב, בעוד שמקרנות המניות הציבור העדיף למשוך כספים (כלכלה)
החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית היא בשורה חיובית ומשמעותית עבור נוטלי המשכנתאות בישראל. אחרי תקופה ארוכה של עליות ריבית חדות שהכבידו על משקי הבית והובילו רבים לצבור התחייבויות וחובות גבוהים יותר, תחילת מגמת הורדת הריבית מאותתת על שינוי כיוון מסוים בשוק (כלכלה)
'טריא' וקבוצת 'נאוי' משיקות את " "Now-on- חברת מימון חדשנית המציעה משכנתאות גמישות ליזמי בנייה, רוכשי דירות להשקעה ומשפרי דיור שנתקלים בקשיים בבנקים | במקום להמתין חודשים לאישור בנקאי, החברה החדשה מבטיחה תהליך מזורז עם תנאים מותאמים אישית - מתכנון הפרויקט ועד למסירת המפתחות
חברת 'טריא' מסכמת שש שנות פעילות בשכונת רמת אברהם בבית שמש – במהלכן ליוותה חברת התיווך בין לווים למלווים את הקמתם של 30 בנייני מגורים בשכונה | כעת, מעניקה החברה (עבור המלווים בפלטפורמה), מעטפת פיננסית מימונית לפרויקט הכולל תוספת של 60 יח"ד על גגות קיימים | במקביל מלווה החברה פרויקטים נוספים ברחבי הארץ (כלכלה)
שחקנית חדשה בשוק המשכנתאות החוץ-בנקאיות: נחתם הסכם בין נאוי גרופ וקבוצת לוזון להקמת חברה משותפת למתן משכנתאות | שילוב הניסיון והמומחיות של שתי החברות צפוי להוביל להרחבת מקורות המימון ולהגברת התחרות בתחום, לטובת הצרכנים | צעד זה מהווה אבן דרך נוספת בהתפתחות שוק המשכנתאות החוץ-בנקאי בישראל (חדשות)
ביציקת אבן הפינה כובד הפוסק הגר"ע פריד • דברים נשא שר הבינוי והשיכון הרב יצחק גולדקנופף: "מדובר בבשורה גדולה לרוכשים ולעולם קבוצות הרכישה" • רה"ע הרב רובינשטיין "אני שמח שמאות הדיירים יוכלו בעז"ה בקרוב לראות את הבניין קורם עור וגידים" • סגרה"ע הרב זייברט: "העירייה עמלה לסייע ולקדם תנופת בניה למען העיר ותושביה, ובעז"ה עוד היד נטויה" • החברה המלווה פיננסית את הפרויקט חברת 'טריא': "מתרגשים להתקדם גם עם פרויקט זה"(בארץ)
טריא מציעה מסלולים חדשים בתשואה שנתית ממוצעת של כ-9% • על פי גורמים בטריא, גם בצפי של ירידת ריבית, המסלולים החדשים ישמרו על יציבות • המנכ"ל והמייסד אייל אלחיאני: "המגמה חיובית, מהלכי ההתייעלות נושאים פרי" (כלכלה).
ארליך הציג את חשיבות ההשקעה של כספים במיוחד בתקופה זו כדי שיניבו תשואה והכל תוך בטחון כלכלי והלכתי • נכון להיום, למעלה מ-60 אלף איש משתמשים כבר בפלטפורמה זו, לווים ומשקיעים, ועל פי הנתונים כ 85% אחוז מההלוואות שניתנו הינן מגובות בבטוחות (השקעות)