בעקבות דרשת חז''ל שלא להכניס בהמות וחיות טריפות לתיבה, נעסוק השבוע בהלכות טריפות ובשאלה, האם ניתן לאכול בהמה שחור בריאתה נסתם באמצעות ריר הנקרא 'סרכה'. כדי לענות על כך נראה מדוע החמירו בבדיקת הריאות, מה הדין כאשר הריאה נאבדה, והאם מותר לקלף את הסרכה מהריאה. עוד נעסוק לסיום בשאלה, מה הדין כאשר המחמיר בדין הסרכה מתארח אצל מי שאינו מקפיד, והאם מותר לאכול מכליו? (פרשת השבוע)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן לוקח את גולשי 'כיכר השבת' למסע בעקבות הפירות היבשים • איך בודקים תותים? • הצבע האדום שמיוצר מחרקים ושמן הטריפות שמורחים על שזיפים • איפה יש הרבה סוכר ואילו סכנות ישנן בפרי שכולם בטוחים שהוא בסדר? (VOD חגים)
ראש הממשלה נתניהו הגיב לפרסום ב"כיכר השבת" לפיו אכל במסעדה המגישה לאורחיה בשר חזיר ושקצים, וזעם על כך ש"נכנסים לו לצלחת". נתניהו טען עוד כי הוא שומר כשרות: "אנחנו שומרים על זה ואני שומר על זה וככה אני נוהג ואני חושב שזה נכון לעשות - גם כראש ממשלת ישראל וכמשפחה יהודית" (חדשות)
מכת הזיופים בכשרות: פקחי הרבנות הראשית תפסו תוצרת טריפה בלתי מזוהה באטליז כשר בעיר קריית שמונה • על פי ההנחיות, מי שרכש בשר באטליז צריך לעשות שאלת רב כיצד להגעיל את כליו • ברבנות הראשית מזהירים מפני התגברות התופעה בה טריפות נמכרות באטליזים ובמסעדות "כשרות" (יהדות)
לאחר הפשיטה על אטליז הבשרים באשדוד, הודיעה הרבנות המקומית כי רוכשי מוצרי בשר מהאטליז המדובר ייאלצו להגעיל כלים, וזאת עקב מציאת כמות גדולה של בשר טרף במקום. כזכור, לאחר הפשיטה על בית העסק, הוחלט להסיר את הכשרות מהמקום. "היזהרו מחשש לנבלות וטרפות" אמרו ברבנות (חדשות, בארץ)