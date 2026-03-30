כיכר השבת

עוד כתבות על טרם:

ש

בהשתתפות רבנים

כיכר בשיתוף טרם|מקודם

הצלה דרמטית באשדוד

||
2
ש

לתועלת הציבור

אסף מגידו|מקודם

איזה קורררר

|

דבר ראשון: התוכנית המלאה

||
6

ש

לרווחת התושבים

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

"ונשמרתם..."

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

פעילות חשובה

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

מקלים על בתי החולים:

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

בשורות טובות

כיכר בשיתוף טרם|מקודם

ש

עונת הקיץ החלה

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

שת"פ רב השנים

כיכר בשיתוף מאוחדת|מקודם
ש

מלחיץ

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

"הקיץ מועד לתאונות"

כיכר בשיתוף טרם|מקודם

ש

בוועדת הבריאות

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

לקראת ל"ג בעומר

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

הבהלה לסלמונלה

כיכר בשיתוף טרם|מקודם|
2
ש

סיוע בכל הניתן

כיכר בשיתוף טרם|מקודם
ש

חקיקה חשובה

כיכר בשיתוף טרם|מקודם

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר