עד כה, טופלו כ- 17,000 איש במרכז טרם לרפואה דחופה ברחובות שהושקעו בו מיליוני שקלים | בכך מגיע מספר מרכזי "טרם" לרפואה דחופה ל-27 מרכזים, בפריסה ארצית תוך מתן מענה לכ-30% ממקרי הרפואה הדחופה בישראל | עם הפתיחה הרשמית של מרכז "טרם" ברחובות, הודיע מנכ"ל טרם, נתן אפלבאום, על הרחבת שעות הפעילות מ-09:00 ועד חצות בכל יום חול, בימי שישי מ-09:00 -23:30 ובשבת מ-09:00 בבוקר ועד 23:30 בלילה | עד סוף הקיץ תיפתח במרכז "טרם" ברחובות גם מרפאת מטיילים (בריאות)
במרכז טרם החדש ברחובות ניתן לקבל מגוון טיפולים ושירותי חירום רפואיים | מעבדה מתקדמת ובדיקות אבחון מקיפות, שירותי הדמיה ובדיקות מתקדמות, טיפולים ושירותים מיוחדים | במרכז טרם החדש השוכן במיקום אסטרטגי ונגישות מיטבית, שעות פעילות נרחבות שבהן פעיל במקום צוות מקצועי ומנוסה
היום בתוכנית: רופא חרום שמכין אותנו לסערה, מומחה עולמי שמכין אותנו לנעשה בלבנון ופרשן פוליטי שמכין אותנו לגזירות הקרובות | יו"ר הדמוקרטים מאשים את נתניהו בשת"פ עם החמאס | תיעוד מיוחד מהמרפסת של המדינה המקבלת את שמו של טראמפ | שלג, שלג, שלג | הדיוקן הנעלם של פיקסו | הדף יומי (דבר ראשון)
במעמד מרשים, נערך השבוע טקס חגיגי, לרגל מעבר סניף 'טרם' בקרית גת למעונו החדש והמשודרג בעיר, בהשתתפות שר הבריאות הרב אוריאל בוסו, ראש העיר כפיר סויסה, מנכ"ל 'טרם' נתן אפלבוים ויו"ר דירקטוריון 'טרם' פרופ' ניסים אלון | האירוע המכובד סימן את תחילת פעילותו של המרכז הרפואי החדש, הממוקם ברחוב חשון 10 בעיר (חדשות בריאות)
ד"ר דוד זלוטניק המנהל הרפואי של 'טרם' מסביר כי במקרה של חשד לחנק אצל תינוקות, יש להזעיק עזרה באופן מיידי, לאור המשמעות הקריטית של הזמן והצורך בטיפול מהיר ככל הניתן, ומציין מספר דגשים חשובים בטיפול (בארץ, בריאות)
העובדה שמיוני 'טרם' פתוחים גם בשעות שבהן המרפאות הקהילתיות סגורות הביאה להחלטה לתגבר את הסניפים בכוחות רפואיים גדולים במטרה להעניק שירות מהיר ויעיל". ד"ר ווימפהיימר מנהל רפואי ב'טרם': "מי שאינו חש בטוב, מומלץ שלא יתלבט ויפנה לטיפול רפואי גם בימי החגים". (בריאות, רפואה דחופה).
לאור המקרה והסכנות האורבות במיוחד בקיץ, מעניק ד"ר נביל שקיראת המנהל הרפואי של 'טרם' במעלה אדומים דגשים חשובים לטיפול בעת הכשת נחש *איך להימנע ממפגש עם נחש, מה לעשות במידה והוכשתם ומה מחמיר את התפשטות הארס?
סגן מנהלת מחוז מרכז ומנהל המגזר החרדי במחוז הרב משה כהן, שהגיע יחד עם מנהלי קשרי הקהילה בערים החרדיות במחוז, קיבלו סקירה מקיפה וסיור התרשמות ממנכ"ל טרם נתן אפלבוים שציין את שיתוף הפעלה רב השנים בין 'מאוחדת' ל'טרם' (רפואה)
הילד הגיע למיון 'טרם' בבני ברק כשהוא סובל מהקאות, מחולשת שרירים בולטת בצד שמאל ואיבוד שיווי משקל בהליכה. באבחון מקצועי של רופאי 'טרם' עלה החשד כי מדובר בשבץ מוחי, והילד הועבר בדחיפות לטיפול נמרץ בבית החולים שיבא • ד"ר מתיו פרידמן, מנהל רפואי ב'טרם': "על אף שמדובר במקרה נדיר, ילד יכול ללקות בשבץ מוחי מסיבות שונות" (בריאות)
ד"ר דייויד זלוטניק, מנהל רפואי בטרם: "עונת הקיץ בכלל, והחופש הגדול בפרט, מועדים לתאונות רבות של ילדים. ברכיבה על אופנים יש להקפיד על ליווי מבוגר, חבישת קסדה ומתן הנחיות ברורות, במיוחד לילדים קטנים, העלולים לסבול מפציעות חמורות גם בנפילה מגובה נמוך" (בריאות)
"הגיע הזמן שהפרמדיקים יקבלו הכרה חוקית על פועלם בתחום רפואת החירום בישראל, לא רק בצבא ובאמבולנסים אלא גם במוקדים לרפואה דחופה בישראל" אמר ד"ר אפלבאום מנכ"ל טרם-רפואה דחופה ושיבח את יו"ר הוועדה, ח"כ סילמן (בריאות)
ב'טרם' מבקשים לחדד את דרכי ההתנהגות בליל ל"ג בעומר ובהם מינוי מבוגר אחראי שילווה את המדורה • יצוין כי במיוני 'טרם' בכרמיאל ובנהריה נערכים לקראת הילולת ל"ג בעומר במירון בכוחות מתוגברים להעניק שירות מיטבי לנדרשים לשירותי רפואה דחופה מבין רבבות האורחים בצפון (בארץ)