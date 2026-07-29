תיעוד בלעדי של אחד מבכירי המערכת כאן שמסתובב עם קפטן מרוקאי | יוסי עבדו בראיון מיוחד בדרך לחתונת אחיו| דרמטי: נער בן 16 שמציל חיים של ילד בלב ים | תופעת הטרמפיסטים: הדפיקות על השמשות, "טרמפ לחץ" והסכנות בכבישים | למה הראיונות בתקשורת הכללית עושים לנו נזק עצום | הרופא היהודי שרצח מטופלת (דבר ראשון)
היא הייתה כמעט בת 33, רוויה ניסיונות שידוך שלא צלח; הגיעה לארצות הברית אחרי יותר מעשור לשמחה משפטית | את הדרך חזור לשכונה שבה שהתה, לפני חזרתה ארצה, עשתה ב'טרמפ' שהזדמן לה שעות לפני כניסת השבת אחרי תפילה בציון הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס שבניו יורק | בטרמפ נסעה גם אחת משליחות חב"ד בישראל. אחרי שבת נרקם השידוך בין הצעירה ובין הנהג. והשדכנית? הנוסעת הנוספת (חרדים)
אחרי שנה של שטייגען והתמדה, ועם תחילתו של בין הזמנים אב, טרודים בחורי הישיבות בשאלות קיומיות והרות גורל: האם לטייל בשטח או לשכור צימר בטן גב? מצד שני, המחירים יקרים אז אולי עדיף להתנחל יומיים בכינרת? ואם מטיילים בשטח - ללכת על מעיינות או מקטע ביהודייה? ואיך נוסעים: בתחבורה ציבורית או להתגלגל בטרמפים? | עם תחילת בין הזמנים, סקרנו עבורכם את ארבעת סוגי המטיילים והמאפיינים של כל אחד מהם (מגזין כיכר)
השר בן גביר לקח טרמפ את... הראש"ל הגר"ד יוסף | הסערה בפוניבז' - ראשי הישיבה נזפו בתלמידים: "תוכן פגישות השידוכים לא נושא לנייעס עם החברים" | היוזמה של פינדרוס נגד התקשורת - והתגובה של חברי מפלגתו: "לא יחזיק מעמד" |סאגת ייבוא הבשר הכשר מאורוגוואי מגיעה לבג"ץ: האם צפוי מחסור? (מעייריב)
באחת מנסיעותיי לסיני עצרתי טרמפים בכביש האהוב עלי - 90, בסופו של דבר עצר לי ג'יפ שהיה בדרכו למלון 'עין גדי'. בדרך, אחרי ששוחחנו, הוא מציע שאבוא איתו למלון | האמן והיוצר זלמן שטוב בסיפור על טרמפים וטרמפיסטים (טור)
אם את מאלו שהולכות ברגל בלבד. הכתבה הבאה אינה מיועדת עבורך. אך אם את נוהגת ונעה ממקום למקום ויצא לך פעם לעצור טרמפ, או להיות מהצד השני של המתרס כ-'טרמפיסטית'. כדאי שתקראי את המדריך הבא. היתרונות, החסרונות ומה חושבים הנהגים על ה-'טרמפיסטים' שבדרך * אז תתחילי לקרא, נו. מה עוצר אותך?
בישראל אמנם מומלץ מאוד להימנע בנסיעה בטרמפים, אך חוקרים קנדים שמנסים לבדוק אם אפשר ללמד רובוט לבטוח באדם מסוים פיתחו רובוט בשם Hitchbot שהתחיל לעצור טרמפים לבדו בכבישי קנדה. המטרה: לחצות את קנדה בטרמפים