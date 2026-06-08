מי מנסה להפחיד אתכם מפני פלפלים שקיקי תה ונייר טואלט והאם שמן קנולה באמת מזיק לבריאות? | הדיאטן ברוך רוזנשטרק עושה סדר מדעי בבלבול הגדול באולפן עם משה מנס | האמת על כולסטרול בביצים, הטירוף הכלכלי שמאחורי מוצרי החלבון המועשרים, ולמה "ניקוי רעלים" זו אשליה פסיכולוגית מסוכנת | המדריך השפוי לאורח חיים בריא לאורך זמן (תהיה בריא)
טרנד חדש ששוטף את הטיקטוק והאינסטגרם מציג שילוב נועז ומרהיב בין אספרסו חם למתיקות של דובדבנים וקולה וניל | זהו לא רק משקה, אלא מופע ויזואלי של טעמים וטקסטורות שמעניק פרשנות חדשה לחלוטין לחוויית הקפה המוכרת (חדשות בעולם)
בעולם שבו מרדף אחר שלמות הפך לסטנדרט, סגנון העיצוב הוואבי-סאבי מזכיר לנו שדווקא הלא-מושלם הוא שמכיל את היופי האמיתי | הטרנד של 2025 קורא לנו לעצור, לנשום, ולהתחבר מחדש לפשטות ולחוסר שלמות המובנים בחיים עצמם (עיצוב ובית)
כאן בארץ רבים משקיעים בעיצוב ותכנון הבית, אך רבים מתעלמים מאלמנט שמשפיע רבות על עיצוב הבית-שטיח: שטיחים יכולים לשנות חלל, להוסיף חמימות, מרקם ונתז של אישיות. בין אם אתם מחפשים לעדכן חדר בודד או את כל הבית שלכם, הצטרפו אלינו למסע בטרנדים העדכניים ביותר של שטיחים המבטיחים לשדרג את מרחב המחיה שלכם (בית וסטייל)