בתום פעילות אינטנסיבית שנמשכה לאורך שעות הלילה, הבחור מאיר שער ז"ל, בן ה-21, שנהרג בתאונת הטרקטורון - שבוע לאחר אירוסיו, שוחרר לקבורה לאחר שהושלם הליך הזיהוי | הלווייתו תצא בשעה 12:00 מבית הוריו בבני ברק (חדשות)
תלמיד ישיבת פוניבז׳, הבחור מאיר שער, בן 21 מבני ברק, נהרג הערב בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז ליד מעלה מכמש | שער, שהתארס רק בשבוע שעבר, נהרג בהתהפכות הטרקטורון ומותו נקבע במקום, חברו נפצע במצב קל, ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים (חרדים)
ביום שישי התקבל דיווח במוקד המשטרה על טרקטורון הנוסע ללא לוחית זיהוי בחדרה | שוטרים שהגיעו למקום סימנו לרוכב לעצור, אך הוא בתגובה החל להימלט | ניידות משטרה פתחו במרדף קרקעי ובמקביל הופעל מסוק משטרתי | כל הפרטים (בארץ)
נקבל על עצמנו לומר מילה טובה, לתת חיבוק במקום הנכון, רגע לפני שיהיה מאוחר. והרגע הזה הוא עכשיו! נהיה ערניים לסביבה שלנו, כל אחד אוהב וזקוק לעידוד ולמחמאה, אבל יש כאלו שזקוקים לזה ברגע מסוים שבו הוא אצלם כמו חמצן (מאמרים)