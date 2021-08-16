כונני איחוד הצלה הוזעקו בשעות אחר הצהריים לרחוב פינס בשכונת גאולה, בעקבות טרקטור שהתהפך ונפל על רכב. בנס, הנהג וילדיו ששהו ברכב חולצו ללא פגיעות גוף. חזי רוט מ'איחוד הצלה' אמר: "זה היה נס גלוי". הרקע לאירוע היה ככל הנראה איבוד שליטה של נהג הטרקטור שהתהפך ומחץ את הרכב
בתום יום סיורים מיוחד בעיר בית"ר עילית, הבטיח שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, להעביר 35 מיליון שקלים נוספים לטובת פיתוח ותשתיות בעיר. השר סייר בתלמודי תורה וישיבות בעיר וקיים ישיבת עבודה עם הנהלת העירייה. ל"כיכר השבת" נודע כי הוראות האבטחה של השב"כ גרמו לכך שהטרקטורים באתרי הבנייה בהם סייר אטיאס הודממו בזמן הביקור