הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: עירב כפית מלוכלכת בדג בסיר טשולנט - מה יעשה? • צפו (יהדות)
כולם בטוחים שהסוד לחמין מושלם נמצא בתבלינים או בסוג הבשר. אבל בשלנים ותיקים יודעים שהטעות שהורסת את הסיר מתחילה הרבה לפני שבת - ולעיתים בלי שמרגישים. אם גם אצלכם הטשולנט לא תמיד יוצא כמו שדמיינתם, כדאי להכיר את הכללים הקטנים שעושים את כל ההבדל (אוכל ומתכונים)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: כיצד ניתן לטעום את טעם החמין - מבלי להיות בשרי?! • צפו (יהדות)
מספר בחורי ישיבות שיגרו שאלה לפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בנוגע לאכילת צ'ולנט בימי החול, האם זה פוגם בקדושת השבת, הרב השיב תשובה ארוכה ומפורטת מדוע אסור לאכול ואף הוסיף, כי מכיוון שצ'ולנט הוא מאכל לא בריא, השמירה למי שאוכל אותו היא רק בשבת | הפסק המלא (חדשות חרדים)
חולמים על טשולנט שיעיף לכם את המצב רוח? הגעתם למקום הנכון! מתכון סודי שיעניק לכם את הטשולנט הכי טעים שאכלתם אי פעם. בשר עסיסי, קטניות מבושלות לדרגת שלמות, תבלינים שיעוררו את החושים, פשוט תענוג! (אוכל ומתכונים)