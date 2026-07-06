לאחר שסערת חלוקת הירושה בחצר סאטמר עוררה סערה בעולם החסידות, כעת נודע ל"כיכר השבת" כי גל ה"חלוקות" מגיע לחצר הקודש טשערנוביל | האחים האדמו"רים מתכוננים להשלים עד ליום ההילולא של אביהם זצ"ל את חלוקת העיזבון ההיסטורי | שמאים כבר החלו בהערכת הספרייה העתיקה הכוללת ש"ס מדפוס סלאוויטע, כתרי ספרי תורה ונכסי נדל"ן יוקרתיים | העסקנים מדווחים על פריטים נדירים שנעלמו במרוצת השנים ועל שאלות נוקבות שמטרידות את החצר | כל הפרטים (חסידים)
עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה: היום בשעה 16:00 תפרוץ מחאת הענק של אלפי בעלי הרכבים מכל החוגים והעדות, שיזרימו שיירות ענק מ-19 מוקדים ברחבי הארץ אל עבר שערי הכלא הצבאי - כלא 10 • האזינו להודעות מהקווים הפנימיים של חצרות הקודש, מבעלזא וויז'ניץ ועד צאנז וטשערנוביל – הפקודה הרשמית שיצאה לחסידים • ומי חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס שהכריז בקולו: "זה מצוין, זו חובה"? | כל הפרטים על הדרמה (חרדים, בארץ)
דרמה של ממש בימים האחרונים בישיבה הכלל חסידית המפוארת של חסידות טשערנוביל השוכנת בעיר אלעד • המשגיח הבכיר הודיע בשיחה דרמטית לבחורים כי פנימיית ה"קיבוץ" תיסגר בזמן אלול הקרוב • וגם, התנאי לחזרה לכלל בחורי שיעור ג' לישיבה, עמידה בזמני התפילות והלימודים בזמן הקיץ • "מי שלא יעמוד במכסה - יסולק" • כל הפרטים (עולם הישיבות)
האדמו"ר מטריסק ערך את השולחן לרגל הילולת מייסד חסידות טריסק, 'המגיד מטריסק', הרה"ק בעל ה'מגן אברהם' זי"ע בהרה"ק ר' מרדכי מטשערנביל זי"ע | האדמו"ר שהיה מגדולי האדמו"רים בדורו הנהיג רבבות חסידים | במהלך הסעודה העלו את זכרו הטהור בעובדות וסיפורי הוד (חסידים)
האדמו"ר מטשארנוביל במסירת שיחת 'פתיחת הזמן' לפני מאות בחורי ישיבת טשארנוביל בעיר אשדוד | האדמו"ר עורר את הבחורים ליראה ולאהבה את השי"ת ובפרט בימי הספירה הנעלים מכל השנה אשר מטרתה להתכונן לקראת חג מתן תורה הבא לקראתנו לשלום (חסידים)