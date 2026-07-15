ביום היארצייט של הגה"צ החסיד הוותיק, רבי אהרן מרדכי רוטנר זצ"ל, פקד חתנו, האדמו"ר מטשארנאביל, את קברו במרומי 'הר המנוחות' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | בהמשך הגיע האדמו"ר להיכל ישיבתו באשדוד, שם ערך שולחן 'לחיים' לזכרו של בעל ההילולא (חסידים)
המונים עלו לקברו של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל במלאות ט"ו שנים להסתלקותו • בשיאה של עצרת התפילה שנערכה "להצלת בני הישיבות מרודפיהם", תקעו בשופר ברגעי דמדומי החמה • צפו בגלריה (חרדים)
בליל שישי האחרון ציינו את ליל היארצייט של הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ"ל, אביו של מרן ה'חזון איש' | נכדו האחרון, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, מסר שיעור מיוחד במעונו בבני ברק • בסיום השיעור שיתף הגר"מ בסיפורים נדירים ששמע מדודו על הסבא הגדול • צפו (חרדים)
"אין אדם מת, וחצי תאוותו בידו" – כל חייך אתה רודף אחרי יעדים חדשים, והאמונה התקווה והשמחה מנצחים את הקשיים והמחיצות, ועם תפילה וסיעתא דשמיא אתה ממשיך בשמחה לממש את חלומות חייך | מאמר ליום פטירתו של הצדיק רבי מנחם מענדל מוויטבסק זי"ע (חסידים)
רבי גרשון מקיטוב היה מתלמידיו הראשונים והמובהקים של הבעל שם טוב הקדוש, וקיבל את תורתו בהתבטלות, בהכנעה וענווה גדולה, והיה יד ימינו, קשרי אהבה עזים היו ביניהם, והיה רבי גרשון אהוב נפשו של הבעל שם טוב הקדוש | מאמר לרגל היארצייט שחל בשבת קודש (חסידים)
פייגא היתה נכדתו של הבעש"ט הקדוש, ואימו של רבי נחמן מברסלב, לאחר גרה במזיבו'ז לאחר חתונתה, בביתו של סבה, נהגו אחיה הקדושים ה'דגל המחנה אפרים' ורבי ברוך לקרוא לה: 'פייגלה הנביאה' כי היתה ידועה כבעלת רוח הקודש | מאמר מיוחד (חסידים)
בני ברק בצל האזעקות: אלפים נהרו לציונו של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל במלאות 4 שנים להסתלקותו • בסיום מעמד התפילה חשף גיסו הגר"י זילברשטיין את תגובתו של חמיו, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לנס ה'חגב' המפורסם: "מי זוכה לזה בדורנו?" • וגם, תפילת "יושב בסתר" נאמרה ברטט ע"י המתפללים לישועת עם ישראל (חרדים)
בליל היארצייט של הגאון רבי שמואל גרונם גריינמן זצ"ל – מגדולי עסקני ליטא, נאמנם של מרן ה'חפץ חיים' ורבי חיים עוזר גרודזנסקי, וממייסדי ועד הישיבות בווילנה – מסר בנו, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, שיעור תורני מיוחד | השיעור נמסר בבית בנו, שם שוהה הגר"מ גריינמן למנוחה מאז שחרורו מבית החולים בשבוע האחרון | במהלך השיעור שילב הגר"מ דברי תורה וזכרונות מהנהגות אביו זצ"ל, שהיה גם המוציא לאור המיתולוגי של ספרי גיסו מרן ה'חזון איש'| קהל השומעים הביע התרגשות רבה לראות את הגאון הישיש בשובו לאיתנו, כשהוא ממשיך להרביץ תורה ולהנחיל את מורשת הדורות הקודמים למרות חולשתו (חרדים)
האיום מאיראן והמסר לבני הישיבות: ביום האזכרה על אמו הרבנית ע"ה, נשא ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז משא חיזוק נוקב בהיכל ישיבת 'כסא רחמים'| בדבריו התייחס לדיווחים על תקיפה אמריקנית קרובה והזהיר: "כולם מחכים לראות מה יעשה טראמפ, אבל זו טעות; רק התורה תגן על בני ברק" | וגם, המשל על הלקוח בסופר והתנאי לבין הזמנים (חרדים)
לרגל יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מסאסוב ע"ה, פקד בנה האדמו"ר מסאסוב, בראש קהל חסידיו, את קברה בבית העלמין בעיה"ק טבריה. למסע התפילה הצטרפו אחיו הרבנים: הגה"צ רבי משה טייטלבוים, רבם של חסידי סאטמר בירושלים, הגה"צ רבי שלמה טייטלבוים מאלעסק, וגיסו הגה"צ רבי דוד מאניש רבינוביץ, בנו של האדמו"ר ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל | הרבי העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט, וכן נשא תפילה מיוחדת על ציון אביו האדמו"ר בעל ה'מנחת יו"ט' מסאסוב זיע"א, לקראת יומא דהילולא החל ביום י"א אדר | לאחר התפילה ערך הרבי 'לחיים טיש' במבואות בית העלמין (חסידים)