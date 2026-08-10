בכירים במועצת השלום של טראמפ: "ישראל מקיימת בפועל את מסמך 15 הנקודות של הנשיא | ראש עיריית בית שמש לשעבר מצטרפת למפלגה של פליטי הליכוד | מי עומד מאחורי מהלך להשפעה חרדית בתוך הליכוד | פעילות פוליטית לתפיסה של שבח"ים ביבנה ובדרום ת"א | משטרת קריית גת עצרה 2 קטינים בחשד שהכו נהג במהלך סכסוך בכביש | תיעוד קיצוני יומי | תחזית מזג האוויר | צפו (היום בכיכר)
רשות הטבע והגנים חילצה 66 ציפורים מ-22 מינים שונים, שהוחזקו בניגוד לחוק בתוך מחסן בחניון תת-קרקעי בעיר | הציפורים הועברו באופן מיידי לטיפול בבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן | נגד החשוד בהחזקתן נפתח תיק פלילי בחשד לסחר, ציד בשיטות אסורות ופגיעה בערכי טבע מוגנים (בארץ)
17 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה במקלט בבניין מגורים ביבנה | חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ל-17 נפגעים עם סימני שאיפת עשן, בהם שני צעירים כבני 29 ו-25 במצב בינוני, ו-15 נפגעים נוספים במצב קל | קודם לכן פרצה שריפה במקלט בפתח תקווה, ללא נפגעים בחסדי שמים (בארץ)
בצה"ל מתחקרים את אירוע פגיעת הכטב"מ ביבנה הבוקר | מפרטי התחקיר הראשוני עולה כי הכטב"מ שחדר מאזור שדרות - התגלה כשהגיע לאזור אשדוד ואפילו הוזנק לעברו מטוס קרב, אלא שהקשר עמו אבד | הסיבה לאי הפעלת אזעקות - קושי בחישוב מסלולו (בטחון)