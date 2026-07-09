הגה"צ רבי יצחק לאזער, ממנהיגי קהילת ברסלב ביבניאל חגג את הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בקרב בני קהילתו ביבניאל • צפו בתיעוד מההדלקה המרוממת ועד ליריית החץ וקשת כמנהג חסידים ואנשי מעשה • וגם, תיעוד מהעלייה למירון ב'ימי התשלומין' יחד עם המוני החסידים שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע, ערך נכדו, הגה"צ רבי יצחק לאזער, מגדולי מנהיגי חסידי ברסלב ביבניאל סעודת הילולא לזכרו | במהלך הסעודה נשא הגר"י את המשא מרכזי בו צלל לעומק משנתו של זקנו הגדול, בעל ה"זרע קודש" |בדבריו עמד על הדרך המיוחדת שהותיר אחריו בעל ההילולא, דרך המשלבת פיקחות תורנית נדירה עם עבודת השם בשמחה ובלב נשבר, מורשה שעוברת מדור לדור עד ימינו אלו (חסידים)
מעמד מרגש בעיר ברסלב שבגליל: הגה"צ רבי יצחק לעזאר, מגדולי מנהיגי הקהילה, פתח את זמן הקיץ בישיבת ברסלב ביבנאל • לאחר שנשא דברי חיזוק, חילק פירות וספרים לכלל הבחורים שעברו להתברך לקראת הזמן החדש • נחמן סלמה מגיש תיעוד (עולם הישיבות)
סגירת מעגל היסטורית ביבנאל: ביום שישי האחרון, בעיצומה של שמחת בר המצווה לנכדו של הגה"צ רבי יצחק לעזער, ממנהיגי הקהילה, נרשם רגע מרטיט ויוצא דופן. בסעודת המצווה לאחר מעמד הנחת התפילין, שלף הגה"צ זוג תפילין עתיקות וסיפר בהתרגשות כי מדובר בתפילין של זקנו זצ"ל, עליהן שמר במסירות נפש עילאית תוך סיכון חייו, כדי להניחן מדי יום בתוך הגלות האיומה בסיביר הקפואה בימי השואה האפלים | צפו בתיעוד (חסידים)
מברכת האילנות ועד לאש האפייה | תיעוד מרהיב ומלא אורה מחודש המצוות בקהילת ברסלב ביבניאל • הגה"צ רבי יצחק לעזער, מגדולי מנהיגי הקהילה במעמדי הוד של ברכת האילנות, שאיבת מים שלנו ואפיית מצות מתוך חיבה ודבקות עילאית • צפו בגלריה (חסידים)
בעיר ביתר נחוגה שמחת אירוסי נכד האדמו"ר מאשלג, בן לחתנו הרה"ג יהודה צבי ברנדויין מסטרעטין ב"ש, עב"ג הכלה נכדת גאב"ד יבניאל הרה"צ רבי סיני מאיר פרנקל, בת לבנו הרב מרדכי פרנקל חתן הרה"ג ר' זושא הורוביץ רב דקהל חסידים באלעד (חסידים)