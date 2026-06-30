חקירה בינלאומית רחבת היקף קובעת כי מתקפת הענק שגרמה לנזק של כ-2.5 מיליארד דולר ולשיתוק קווי ייצור – בוצעה בידי קבוצה רוסית | החדירה החלה בהונאת טלפון פשוטה והתפתחה לאירוע שהשפיע על אלפי חברות ועל הכלכלה הבריטית (טכנולוגיה)
מחקר חדש שנערך בשמורת הביוספרה מאיה שבגואטמלה מגלה כיצד ארבעה מיני חתולי בר - יגואר, פומה, אוצלוט ומרגיי - מצליחים לחלוק את אותו שטח יער צפוף בלי “לדרוך זה לזה על הזנב” | בעזרת שילוב נדיר של מצלמות מעקב קרקעיות ואוויריות עם ניתוחי די־אן־איי, החוקרים חשפו אסטרטגיית ציד תלת־ממדית מתוחכמת (בעולם)
שיתוף פעולה בין איאן קאלום, מעצב העל של יגואר ואסטון מרטין, לבין בית הבנייה Wood and Pickett, הוליד גרסה מחודשת, חזקה ויוקרתית במיוחד למכונית המיני האייקונית - במחיר שמתחיל ב-75,000 פאונד (כ-157,500 דולר) | כל רכב ייוצר במהדורה מוגבלת וייחודית (רכב)
במהלך דרמטי, היצרנית הבריטית המיתולוגית משנה את פניה מקצה לקצה: חושפת זהות מותגית חדשה ומתכוננת להשקת שלוש מכוניות חשמליות יוקרתיות במחיר התחלתי של 100,000 ליש"ט | מודל עסקי חדש, חנויות בוטיק ושיתופי פעולה עם מותגי יוקרה - כך תיראה יגואר של העתיד (רכב)
עולם המציאות הרבודה שכבר תופס תאוצה במחשוב הלביש מקבל חיזוק מעולם הרכב. יצרנית רכבי היוקרה יגואר מציגה קונספט של רכב חכם עם שמשה קדמית שמציגה מציאות רבודה. תאפשר גם משחקי מרוץ וירטואליים עם רכב אמיתי לגמרי • צפו (רכב)