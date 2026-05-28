ד"ר שולם ברוך, בעל דוקטורט בפסיכולוגיה, מציג בריאיון מיוחד תפיסה שונה לחלוטין מהמוסכמה המקובלת בתחום, מביא את הזווית היהודית לטיפול בנפש ומתעקש: "אל תגדירו אותי פסיכולוג" | "הייתי צריך לנטוש 80 אחוז מהפסיכולוגיה", הוא מספר | האזינו (פסיכולוגיה)
כשאנו רוצים להחמיא לילד על מעשה טוב שעשה או התנהגות נאותה, לא די לומר "כל הכבוד" | מילות שבח מפורטות, מדויקות וכנות מסוגלות לשנות את תחושת הערך של הילד, התלמיד או האדם שמולנו, להאיר בפניו את מעלותיו האמיתיות, ולתת לו כוח ורצון להמשיך לעשות טוב גם בפעמים הבאות | מאמר חינוכי (חינוך ילדים)
רגע לפני חג השבועות, יצא ישראל מאיר לשיחה פתוחה וכנה עם ראש הישיבה, הרב אברהם עמית. איך מסבירים תורה בת 3,000 שנה לדור של 2026? | כיצד מתמודדים עם הפיתויים של עולם המדיה, ואיך צריכים הורים לקבל את פניו של בחור שחוזר הביתה אחרי חודש בישיבה? (דבר ראשו)
אחד הדברים הקשים בחינוך הוא להעביר מסר לילד בצורה המדוייקת עבורו | הסיבה שילדים לא שומעים אותנו ולא תמיד מקבלים את דברינו, יכולה להיות לא כי יש חסרון בנו או בהם אלא בגלל פער הדורות הקיים בינינו | מאמר חינוכי (חינוך ילדים)
מה שהיה פעם מבצר הזיכרון של העם היהודי, "בית התפוצות", עבר מהפך פרוגרסיבי דורסני והפך למוזיאון "אנו" – מקום שבו ערכי המסורת נרמסים תחת מצגים המקדשים את ההתבוללות וטשטוש הזהות | אל מול המציאות המזעזעת הזאת, שבה אלפי תלמידים נחשפים לתכנים הפוגעים ביסודות העם, יוצא בית דין רבני במכתב חסר תקדים האוסר על הביקור במקום (חדשות בארץ)
מדוע קיומה של מדינת ישראל מוציא את העולם מדעתו? מדוע העולם המערבי, המתהדר בערכי חירות ומוסר, בחר להפוך דווקא את העם שמממש את הערכים הללו ליעד לשנאה אובססיבית? כיצד הפכה ההגנה על הקיום היהודי לעוון בעיני אומות שאיבדו את דרכן בתוך הומניזם ריק מתוכן? (דעה)
צעיר ניסה לתמרן את המערכת בהצהרות סותרות - התייהד בבית המשפט בבוקר והתאסלם בבית הדין השרעי בערב • השופט: "אין בכוחו של אדם לבטל את דבריו בצורה כה בוטה" | הפסיקה שמבהירה: מי שמנסה להונות בהצהרות - סופו שדבריו יהפכו לו לרועץ (חוק ומשפט)
תוכנית המנהלים הייחודית שמפגישה בין בכירי האקוסיסטם הישראלי לבין חוכמת היהדות, ומעניקה להם כלים פרקטיים כמו ניהול קונפליקטים ומשא ומתן המבוססים על מקורות תורניים | איך אפשר שלא "להתפוצץ" מההערות של השוויגער | מדוע תלמיד חכם לא יכול לפסוק בהלכות נגעים | איזו ישיבה מתאימה לנער המצטיין?|למה המשפט "נשתדל, יהיה בסדר" מוציא את היועץ הכלכלי מדעתו |פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, וב"ה גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
בנוהג שבעולם נתינתם של סימנים נועדה להקל על הזיכרון, אך בדרך כלל זה כאשר יש לסימנים משמעות משל עצמם. אם כן, למה בחר רבי יהודה בסימנים חסרי משמעות? וגם, כיצד בחר האורח העני להוכיח בעזרתם את בעל הבית העשיר? | "סימנים דרבנן" (יהדות)
בעולם שבו 95% מהיקום מורכב מחומר ואנרגיה שאיננו יכולים לראות או למדוד ישירות, קבוצת מדענים בוחרת למצוא השראה דווקא באמונה | מהחלק הנגלה שבתורה או מהקבלה, חוקרי חומר אפל ואנרגיה אפלה מספרים כיצד היסודות הרוחניים שלהם אינם מתחרים במדע, אלא מזינים את הסקרנות ואת תחושת הפליאה שמניעה גילוי אמיתי (בעולם)
השחקנית הישראלית המפורסמת חנה לסלאו העניקה בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפרה על הקשר לדת וליהדות | לדבריה, האמונה היא עוגן יומיומי: "אני יהודייה, גדלתי בבית עם שורשים דתיים, אני די חסה על אנשים שאין להם שום אמונה" (ברנז'ה)
איש העסקים והיזם דובי פרנסס העניק ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות | הוא סיפר כי "השם ואני מחוברים מאוד, אני מרגיש שהוא שומר עליי, אני משוכנע בזה" | לדבריו, "הילדים שלי לומדים בבתי ספר יהודים בארצות הברית, זה חשוב לי מאוד שהם יהיו מחוברים ליהדות" (ברנז'ה)
המיליארדר ואיש ההייטק אייל וולדמן מייסד חברת 'מלאנוקס', העניק בסוף השבוע האחרון ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות | וולדמן סיפר: "אני מחובר ליהדות - הולך להתפלל בבית כנסת, סבא שלי היה שליח ציבור בבית כנסת בתל אביב, אני יודע להתפלל ומתפלל" (ברנז'ה)
היסטוריית הנצרות ארוכה כימי סבלו של העם היהודי, מעלילות הדם בפסח ועד למסעות צלב מדממים - גווילי ההיסטוריה טבולים בדם אבותינו ואותיות פורחות | אך כיצד הרבנות ההלכתית ראתה את המפגשים עם אבות הכנסייה? | מדעתו הנחרצת של רבי משה פיינשטיין זצ"ל דרך הוויכוחים של הרמב"ן ועד 'לוחות הברית' המוזהבות שענד הרב יצחק יוסף למול הצלב | "ויגבה לבו" (מגזין כיכר)
רב, פילוסוף ואפיפיור - לפעמים זה נשמע כמו התחלה של בדיחה. אבל לפעמים, זה רגע רציני שבו ההיסטוריה משנה פניה | אחרי אלפיים שנה של מסעות צלב רוויות בדם ישראל, הופיע אברהם יהושע השל - יהודי, פילוסוף קוסמופוליט, שהחליט להגיש לנצרות את החשבון ולעשות לזה סוף | "אשר בחר בנו" (מגזין כיכר)
מסיפור יעקב אבינו והחולי הראשון בהיסטוריה עד לדיון של חז"ל בצער גידול בנים, דרך קושיית התוספות והפתרון החינוכי הטמון בה - עיון מעמיק במתח שבין שמחה וטורח, אהבה ואחריות, ובדרך המופלאה שבה העם היהודי למד למסור מוסר וערכים באמצעות "ווארט" - מילה טובה, סיפור קטן, ואור גדול שעובר מדור לדור (יהדות)