חנוכיות וחומרי הסברה בשפה הערבית נשלחו בחשאי, דרך מדינה שלישית למאות יהודים המתגוררים במדינות ערב ועומדים בקשר עם 'מחלקת שורשים' של יד לאחים • בנוסף, לראשונה אי פעם תורגם לערבית סרטון של ערוץ 'יהדותון' המסביר על חג החנוכה – מדוע חוגגים, מהי חנוכיה, איך מדליקים אותה, מה מברכים עליה והלכות בסיסיות נוספות • יד לאחים: "הסיסמה 'לא מוותרים על אף יהודי', היא הסיבה שאנחנו עושים מאמצים עילאיים כדי להגיע לכל יהודי ויהודייה" (יהדות)
ערוץ הוידאו של 'יהדותון', בניהולו של הרב שמואל ביסטריצקי, מגיש קליפ חדש המסביר כיצד להניח תפילין. הקליפ מיועד לחילונים שמתחילים להתקרב ליהדות. הקליפ מצטרף לקליפים הקודמים על נרות שבת ועריכת קידוש בשולחן השבת, והינו חלק ממיזם יהדות ענק, הכולל חוברות הדרכה במעגל השנה, קמפיינים ועוד. צפו בוידאו (בכיכר)
חסידי חב"ד נטלו יוזמה והפיקו סרטוני וידאו מרהיבים עבור הציבור החילוני, בהם מוסבר בקצרה כיצד לקיים מצוות מעשיות, כמו הנחת תפילין, התעטפות בטלית, הדלקת נרות שבת של האישה ועוד. הסרטונים יעלו בקרוב בערוץ וידאו ביוטיוב. את המיזם הפיק הרב שמואל ביסטריצקי, מנהל 'לדורות' המוציא-לאור של סדרת החוברות "יהדותון". קבלו גלריה באדיבות אתר חב"ד COL (צילום: מנדי הכטמן)
כל מה שרציתם לדעת על שבת קודש, מעתה ב"יהדותון" החדש שייצא לאור השבוע. המושגים ההלכתיים השונים קיבלו הסבר קצר וקולע והטקסט כולו מנוסח בשפה קלילה, מעניינת, פשוטה וקולחת, ללא ביטויים תלמודיים לא-שגרתיים העלולים לגרום חוסר הבנה או בלבול אצל חלק מהקוראים (יהדות)
לסדרת יַהֲדוּתוֹן מצטרף חלק חדש העוסק בתפילות ובתי כנסת. בחלק החדש שלל שאלות: האם מותר להתפלל עם קרוקס? מה ההבדל בין ספר תורה אשכנזי לספרדי? מה עושים כשנמצאים בדרך לבית הכנסת ברכב, ויש פקק ענק ונגיע לאחר השקיעה?
את מי מעלים לתורה כאשר אין כהן בבית הכנסת?
ולאיזה כיוון מתפללים שנמצאים במטוס? (יהדות)
לאחר אין ספור ספרים של מנהגים ופלפולים אודות חג-הפסח הממשמש ובא, יצא-לאור, לראשונה, מדריך מקיף ועכשווי לחג הפסח - עבור המתקרב המתחיל * בחוברת ניתן למצוא: כיצד מנקים את הבית לפסח, מה אסור לשכוח להכין לליל הסדר, האם מותר לנשים להתאפר ולהשתשמש בבושם בימי הפסח, וגם כיצד מכשירים את המטבח לפסח (יהדות)