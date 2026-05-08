במכתב יוצא דופן, אב בית הדין של רבני חב"ד, הגה"ח רבי יצחק יהודא ירוסלבסקי, מבקש מהנציגות החרדית והדתית בכנסת לתמוך בהצעת חוק שתעלה השבוע ותגדיר במפורש: "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה" | המכתב המלא (חרדים)
מאמר מפתיע שהתפרסם בעיתון 'הארץ' יוצא להגנת הציבור החרדי, בנוגע לעקרונות הציבור החרדי שלא להתגייס לצה"ל, במטרה להצליח לשמור על הגחלת היהודית | בטור דעה שכתבה מירב מורן נכתב: "בפעם הבאה שתשמעו את השאלה 'למה הם לא מתגייסים?' כדאי לשאול את עצמנו: 'האם היינו מסכימים לשלוח ילד לצבא בידיעה שיחזור משם שומר כשומר תורה ומצוות?'" (חדשות)
לכזה דבר הוא לא ציפה: איש התיירות המוכר, יוני כהנא, היה לצורך עבודה במקום נידח באיטליה, שם הוא פגש פקיד מלון שהתברר כיהודי ושבאותו יום היה לו יום הולדת, לאחר הנחת תפילין פצחו השניים בשירת "חטאנו לפניך" | צפו ברצף האירועים "המקרי" (מעניין)