ראש הממשלה פטר מדיאר מציע לאגדת השחמט היהודייה-הונגרייה, יהודית פולגאר, לכהן כנשיאת המדינה. המהלך מגיע כחלק מרפורמות נרחבות לשיקום הדמוקרטיה והדחת מקורביו של ויקטור אורבן, במטרה להוביל את המדינה לעידן חדש (בעולם)
קיצונים מוסלמים רצחו בעיר איספהאן שבאיראן אישה יהודיה, בת 57, לאחר שסירבה לפנות את ביתה לטובת מסגד סמוך. הרוצחים דקרו אותה למוות וגופתה בותרה באכזריות. בכלי התקשורת דווח כי יומיים לאחר הרצח, המשטרה המקומית טרם העבירה את גופת האישה לקבורה (בעולם)
אחיו למחצה של נשיא ארה"ב ברק אובמה, מארק אובמה נדסאנדג´ו משיק ספר אוטוביוגרפי חדש, ועל הדרך חושף פרט משפחתי: אמו, לדבריו, היתה יהודיה. בספר הוא חושף כי אמו היתה יהודיה אמריקאית בשם רות נידסאנד, השלישית של ברק אובמה האב (חדשות, בעולם)