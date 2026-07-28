לראשונה מאז היווסדו של מצעד יום ישראל ב-1964, ראש עיר מכהן בניו יורק בחר להיעדר מהאירוע המסורתי | בזמן שאלפים צעדו בשדרה החמישית, ראש העיר זוראן מומדאני העדיף להחליף את הסולידריות ברכיבה על אופניים וחיוכים למצלמה (חדשות בעולם)
כאשר קונים מוצר או מזמינים בעל מקצוע לתיקון כלשהו, האם יש להעדיף פועל יהודי על פני פועל גוי, למרות שהמחיר אותו דורש היהודי גבוה יותר? נראה מחלוקת הפוסקים בעניין, ולדעת הסוברים שיש חובה להעדיף יהודי, עד איזה פער מחירים חובה זו קיימת (חדשות)
בסאם אבו עואד, דרוזי ישראלי מבוקעתה, חושף בריאיון בלעדי עם ישראל שפירא את החזון הדרוזי למדינה עצמאית
מלאה | לדבריו, "היישובים הישראלים בגולן יחיו תחת שלטון דרוזי", והוא מדגיש: "לא
אוטונומיה - מדינה אמיתית או כלום" | הוא מתרפק על העבר: "בזמן של הנשיא אסד בסוריה היה טוב לכל העדות -
סטודנטים למדו בחינם והיתה סובלנות מלאה" | צפו בריאיון (חדשות)
הוא הגיע לארץ ישראל כעיתונאי ציני שזלזל ב'שממה' של ירושלים, אך סיים כסניגור המושבע של העם היהודי אל מול האנטישמיות באירופה | מגילוי 'סוד האלמוות היהודי' ועד לידידות המפתיעה עם הרצל והמדינה שבדרך – כך הפך גדול סופרי אמריקה למעריץ הגדול ביותר של 'האריסטוקרטיה האינטלקטואלית' של העולם (מגזין כיכר)
נחמיה ארלנגר ז"ל היה איש של ניגודים ומיוחדויות, מצד אחד 'שטותניק' מצד שני עומק ועקרונות • איך הנער השובב הפך לגדול הדור בחסד ואיך הוא היה זה שמחזק ומלטף ברגעים הכי קשים של זיהוי החללים במחנה שורה • סיפורי מופת וסרטונים מלאי אנרגיה ושמחה שקורעים לנו את הלב על האובדן הגדול • "תשחרר, אחי, הכל מאבא": משה ארלנגר בראיון מעורר השראה (דבר ראשון)
במתחם המקודש לעדה הדרוזית "נביא אל-חאדר" בכפר יאסיף, תמונה אחת מושכת את העין: דמותו של השייח' אמין טריף, הראש הרוחני של העדה הדרוזית במשך 65 שנה | זהו סיפורו של השייח' שהוביל לחיבור עם היהודים | ומה היתה האסטרטגיה הדרוזית בימי המנדט הבריטי? (היסטוריה)
תמונת מצב מקנדה: פחד לצד גאווה, יהודים מתלבטים אם להסתיר סממנים דתיים ולצד זה הקהילה היהודית מתארגנת בהשקעות של מיליוני דולרים להגנה עצמית | והביקורת על תגובת הרשויות: "המשטרה הגיעה אחרי שעה" | צפו בראיון המלא (בעולם)
הרב דוד כ"ץ, סוחר ברזל אמיד מפרנקפורט, הפך לנמלט מרדיפות הנאצים | במסע הצלה מסוכן הוא הצליח לחלץ את אשתו וארבעת ילדיו ולהבריחם לשוויץ | במהלך נסיעת עסקים הוא נאלץ לנחות באיראן ושם נתקע בבידוד - בשבת קודש (היסטוריה)
האם ידעתם שהשפה הערבית היא אחת העדויות המפתיעות ביותר לדיוק הגיאוגרפי של התנ"ך ולקשר העתיק של העם היהודי לארץ ישראל? איך האויב שלנו מספק את ההוכחה הטובה ביותר לזכותנו על הארץ?! | ישראל שפירא ביקר בכפר ערבי שהשם הערבי שלו משמר במדויק את השם המקראי שהופיע לפני אלפי שנים כפי שנכתב התנ"ך (היסטוריה)
ביום שבו אנו זוכרים את ששת המיליונים, עולה סיפורו של האיש שהציל מילוני בני אדם ובלי דעת, הניח יסוד להשמדה של העם שלו | ד"ר פריץ הבר, יהודי מומר, חתן פרס נובל, שהמציא גז לחקלאות שהומר לחומר ההרסני בהיסטוריה שלנו | "מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ" (מגזין כיכר)