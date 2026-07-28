כיכר השבת

עוד כתבות על יהודים:

מפגש היסטורי

||
6

עם חיוך שטני

||
15

הלכה בפרשה

|

בסאם אבו עואד בריאיון בלעדי

||
20

"צחוק בצד"

||
3

לבכות ולצחוק

||
5

היסטוריה ואקטואליה

|

תמונת מצב מקנדה

||
8

יהודים שולטים

|

היסטוריה ואקטואליה

|

היסטוריה ואקטואליה

||
3

ד"ר להשמדה המונית

||
6

בין זיכרון לתקומה

||
5

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר