דפי האורז שאתם רגילים למלא בירקות מקבלים טוויסט מפתיע במיוחד: כמה שניות במים, יוגורט קרמי, פרי עסיסי ושעה במקפיא - ויש לכם קינוח קפוא, רך ולעיס. והחלק הכי כיפי? הילדים יכולים להכין אותו כמעט לבד (אוכל ומתכונים)
בימים שבהם כולם מחפשים קינוח מהיר, מרענן ובריא יחסית - מתכון אחד מצליח לכבוש את הרשתות החברתיות שוב ושוב: קוביות יוגורט קפואות עם פירות, גרנולה ושוקולד. זה נראה כמו קינוח מושקע של קונדיטוריה, אבל בפועל מדובר בהכנה ביתית פשוטה במיוחד, בלי אפייה ובלי מאמץ. השילוב בין הקרמיות של היוגורט, הקראנץ’ של הגרנולה, המתיקות של הדבש והפירות הטריים – יוצר קינוח קטן שנעלם מהצלחת בתוך דקות (אוכל ומתכונים)
בשורה משמחת להורים ולילדים: תנובה משיקה את 'יופלה קידס' – מהלך מקיף שמאחד את כל מוצרי היוגורט לילדים תחת מותג אחד. הסדרה החדשה כוללת את שמיניות הבקבוקונים והטיובים האהובים, ומתרחבת עם השקת משקאות יוגורט חדשים במרקם חלק בקרטון 750 מ"ל (חדשות האוכל)
אנו מרגישות כבר היטב את מזג האוויר החורפי: היובש מתנחל בכל חלקה טובה ועור הפנים הוא הראשון שמבשר על השינוי | אבל רגע, לפני שתרוצי לקנות את קרם הלחות המסחרי היקר להחריד, יש לי הצעה מפתה: מתכונים למסכות פנים תוצרת הבית- היישר מהמטבח | מוזמנת לגלות איך חורף טבעי יכול להעניק עור נעים ונושם בלי לצאת מהבית (יופי, מאמע, נשים)
יוגורט מהווה חלק חשוב מהתזונה היומית הודות ליתרונותיו הרבים ולערכים התזונתיים שלו. לקראת תשעת הימים, היוגורטים של דנונה יכולים ללוות את כל המשפחה במגוון הזדמנויות לאורך היום עם טעמים עשירים ומרקמים מפנקים, ולספק חוויית צריכה מהנה ומזינה.
לכל אחד מסוגי היוגורט של דנונה טעם נפלא ותועלות ייחודיות משלו. כך, למשל, כל גביע בסדרת היוגורט העשיר בחלבון 'דנונה פרו' מכיל 20 גרם חלבון, מתאים במיוחד לעוסקים בפעילות גופנית ותורם לתחושת שובע (נפלא לדעת)
אתם שומעים סביבכם שיוגורט זה פלא, אבל מה באמת הופך אותו לכזה, שני ארד תזונאית שטראוס מסבירה את התהליך "מאחורי הקלעים", איך היא משלבת יוגורט ביומיומיום שלה ואיזה עוד תועלות מופלאות יש לו שאתם פשוט חייבים להכיר (נפלא לדעת)