שיא חדש בנתב"ג: יותר מ־2.35 מיליון נוסעים ביולי | יוון בראש, לרנקה היעד המבוקש ביותר | במהלך חודש יולי 2026 עברו בנתב"ג 2,355,591 נוסעים בטיסות בין-לאומיות ופנים-ארציות -עלייה של 36% לעומת יולי אשתקד | כל המספרים (תעופה)
ממשלת יוון הכריזה מלחמה על "הנפוחית כדימת-הלחי", מין פולש ורעיל ביותר שמתפשט במהירות בחופי הים התיכון בעקבות התחממות המים | הדג, המצויד בשיניים אימתניות וברעל קטלני ללא נוגדן, גורם לנזקים אדירים לציוד הדיג ומעורר בהלה בקרב הציבור.
שירותי הביון ביוון עצרו מחבל פלסטיני בכרתים שתכנן פיגועים נגד יעדים ישראליים באירופה. בדירתו נתפסו חומרים להכנת מטעני חבלה. השר היווני מזהיר: "זו תפנית אסטרטגית – יש תאים רדומים נוספים בכל היבשת" (בעולם)
הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
מן הבשמים המצריים העתיקים והקללה על גילוי הליך הכנת שמן האפרסמון בעין גדי, דרך המעבדות של טאפוטי וגראס לבישום כפפות העור, ועד למעבדת הכימיה המודרנית - מסע היסטורי-מדעי שמפרק את היוקרה לגורמים ומראה כיצד נדירות, זמן ועבודה אנושית הופכים ריח לסטטוס, לזיכרון ותעשייה המגלגלת מיליארדים (כיכיר מגזין)
בית משפט ביוון גזר עונשי מאסר על טל דיליאן, קצין בכיר לשעבר באמ"ן, ועל שותפתו העסקית שרה אלכסנדר פייסל חמו, במסגרת פרשת רוגלות שהסעירה את המדינה | עקבות של רוגלה הקשורה לחברה בבעלות דיליאן נמצאו בעשרות מכשירים, בהם של פוליטיקאים, שרים, אנשי מודיעין ואנשי עסקים | משרד האוצר האמריקני הטיל בשנים קודמות סנקציות על דיליאן (בעולם)
נשיא טורקיה ארדואן נפגש עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס בארמון הנשיאות | במהלך מסיבת העיתונאים שקיימו נתפס רגע מביך במצלמות, כאשר מיטסוטקיס התלבט לגבי מקום להניח את הממחטה שבה ניגב את אפו (מעניין)
במשך מאות שנים הוא שכב חבוי מתחת לטקסטים דתיים, מחוק וכמעט בלתי נראה | כעת, בעזרת טכנולוגיית קרני רנטגן ממאיץ חלקיקים, חוקרים הצליחו לשחזר את מפת השמיים האבודה של האסטרונום הגדול בהיסטוריה (חדשות בעולם)
ביוון מעריכים כי גם לאחר שתתוקן התקלה החמורה שהתגלתה הבוקר במרכזי בקרת התנועה האווירית, והשפיעה על כל הטיסות היוצאות והנכנסות למדינה, יחלפו שעות רבות עד שהכאוס סביב המרחב האווירי של יוון יסתיים והטיסות יחזרו לשגרה, שכן בבקרה האווירית מסוגלים לטפל במספר נתון של טיסות בו זמנית, ולפי ההערכות ייווצר "פקק" של מאות טיסות (תעופה)
לאחר פסגת ראשי המדינות באיזור השבוע בירושלים, בטורקיה הגיבו היום באמצעות כלי תקשורת שבשליטת הרודן ארדואן שם נכתב כי כלל גופי הביטחון במדינה רואים מהיום את ישראל כאיום מספר אחת שיש לטורקיה | בכיר ישראלי המכיר היטב את טורקיה מסביר, כי באנקרה נערכים למלחמה מול ישראל (חדשות, בעולם)