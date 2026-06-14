הוא התחיל כנער בתוך חדר קטן, ילד במשפחה שפשטה את הרגל והפך לאדם המוכר ביותר בעולם הדיגיטלי עם חצי מיליארד עוקבים | הסיפור המדהים של מיסטר ביסט הוא סיפור על התמדה, השקעה יוצאת דופן, ובעיקר חסד בקנה מידה גלובלי - וכמה טיפים מקצועיים שגורמים למיליונים לעזוב הכול ולעקוב אחריו (חדשות בעולם)
משרד החוץ האיראני תוקף בחריפות את ענקיות הטכנולוגיה לאחר חסימת ערוץ האנימציה הוויראלי שהפך ללהיט בשירות המשטר בטהראן | בעוד באיראן זועמים על "השתקת האמת", מומחים חושפים כיצד סרטוני ה-AI הפכו לכלי נשק מתוחכם ללוחמה פסיכולוגית במערב (העולם הערבי)
אילון מאסק אישר עקרונית הגדלת תשלומים ליוצרי תוכן ב-X — עם יעד מוצהר לעקוף את יוטיוב בתגמול |המהלך, שנחשף בתגובה פומבית של מאסק, עשוי להצית מחדש את המאבק בין פלטפורמות הווידאו על יוצרי התוכן הבכירים (חדשות בעולם)
לאחר שנים של סרטונים ויראליים שהציגו רובוטים קופצים ורוקדים, חברת בוסטון דיינמיקס משנה כיוון אסטרטגי: מהמיקוד בהנדסת מכאניקה מתקדמת - לפיתוח תוכנה ובינה מלאכותית | ההכרזה האחרונה, שנמסרה על ידי מנהלי פרויקט אטלס, מסמנת עידן חדש שבו הרובוטים לא רק מבצעים פעלולים, אלא לומדים, חושבים ומסתגלים לתעשיות אמיתיות (טכנולוגיה)
הילדים שלכם מול המסך? מחקר חדש חושף את ההשפעות המזיקות של סרטונים קצרים על המוח, הקשב והרווחה הנפשית שלהם | ככל שהצפייה גוברת, כך עולה החשש לפגיעה בהתפתחות הקוגניטיבית וביכולת להתרכז, והחוקרים מזהירים: זה כבר לא רק “בידור” – אלא אתגר בריאותי אמיתי (חדשות)
כשנה לאחר העברת החוק הראשון מסוגו בעולם האוסר על שימוש ברשתות חברתיות לבני נוער וילדים מתחת לגיל 16, אוסטרליה הודיעה היום כי תוסיף את יוטיוב לאתרים המכוסים בחוק | ההחלטה התקבלה בעקבות סקר שמצא כי 37% מהקטינים דיווחו על תוכן מזיק באתר (בעולם)
יוטיובר מפורסם מציע למכירה את אחד הרכבים הייחודיים בעולם: סייברטראק מצופה זהב טהור שזכה למיליוני צפיות ברשתות החברתיות - כל ההכנסות יועברו לעמותה המפתחת כיסאות גלגלים במחירים נגישים | הערכת שווי: 200,000$ | בין הקונים הפוטנציאליים: אספני רכב ואנשי עסקים מרחבי העולם (מעניין)