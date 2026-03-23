הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: יולדת בבית החולים והבעל בבית - היכן ידליקו נרות שבת? • צפו (יהדות)
מה קורה כשמופעלת אזעקה באמצע ניתוח קיסרי או תהליך לידה? איך מתמודדות יולדות כשהבעל מגויס למילואים או חלילה נפצע? ולמה הוקמה יחידת זירוז חדשה וייעודית מתחת לאדמה? בת עמי ישראל, מנהלת הסיעוד באגף אם וילוד במרכז הרפואי שערי צדק, חושפת את מאחורי הקלעים של הבאת חיים חדשים לעולם בזמן שברקע מתחוללת מלחמה. (כיכר FM)
מתי חוששים לבריאות נפשו של
אדם?
לומדי הדף היומי במסכת
בבא-בתרא דף קנו עסקו השבוע בהיתר מרתק | החשש ‘שמא תיטרף דעתו’
של אדם הנוטה למות התירו לו להקנות את
המקח בשבת |
מה גדר החשש משום 'טירוף
הדעת' ומתי אנו מוצאים היתרים נוספים
בעניין? (יהדות)
ערב יום הכיפורים תשפ"ה, הפוסק הגאון רבי אופיר מלכא מתארח באולפן 'כיכר השבת' לתוכנית מיוחדת עם שאלות ותשובות בדיני מעוברת, יולדת ומניקה בצום יום הכיפורים | מתי הן צריכות לצום, מתי חייבות לפתוח את הצום, דיני השיעורים ומתי חייב להתפנות לבית החולים | וגם: האם לוחמי צה"ל בעזה ולבנון צריכים לצום? • צפו בתוכנית המלאה בהגשת ישי כהן (יהדות, אקטואלי)
בדיוק כשהרכב עצר בכניסת בית החולים, פסעתי בזריזות לעבר חדר המיון להביא כיסא גלגלים. כשחזרתי, חשכו עיניי. רעייתי התמוטטה על הארץ כשהיא מחוסרת הכרה. צוות הרופאים שהיה בסמוך למקום רץ בזריזות, והחל לבצע בה פעולות החייאה (יהדות)
מיילדות ויולדות משתפות בחוויה של לידת חיים חדשים לעולם, בפרט בתקופה שבה אויבנו מנסים רק להרוג אותנו | הבעל שחזר מהמילואים ונרדם במיון והאזעקות שתפסו את היולדת בדיוק בחדר לידה | מסמך מחזק ועצמתי (מגזין כיכר)
"אני מסתובבת בבית עייפה אך מאושרת. שלושה ימים אחרי לידה... דפיקות קוטעות את ניסיונות הטאטוא. אני מציצה בקוקר ומגלה לחרדתי את חמותי"- כך תלמדו לתמרן בין הרצון לעזור, לבין הצורך להיות מנומסים (נשים, משפחה, לידה).
יותר ויותר נשים מעדיפות להתחזק בריאותית בבית הבראה לאחר הולדת התינוק (מלונית), שם הן נהנות מתנאים מרגיעים, ארוחות מזינות והשגחה רפואית צמודה להן ולתינוקן • רק בכללית מושלם: מגיע לך יותר ימי הבראה • כללית מושלם מגדילה את הסל : יותר ימי הבראה ליולדת בהתאם למספר הלידות והגדלת גובה ההחזר עד לסכום של 400 ש"ח בגין יום הבראה (חדשות הבריאות)