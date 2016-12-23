"וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב, בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו--בְּאֶרֶץ, כְּנָעַן".(פרק ל"ז פס א'). על המילים הפותחות את פרשתנו - "וישב יעקב" - אומרים חז"ל: "ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלווה, אמר הקב"ה: לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה?!" (פרשת שבוע)
´כיכר השבת´ חושף היום כי הגר"ד יוסף הוא הבכיר בש"ס אותו ניסה שלמה דואק להפליל: עד המדינה ואיש המפתח בפרשה, הגיע אל הגר"ד יוסף וביקש ממנו בתחנונים לפרוט צ´ק של 25 אלף דולר. הרב יוסף, אדם הגון וישר, נקט זהירות וניצל ממעצר (בעולם)