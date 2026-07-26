ישראל (טוטי) בלוך בראיון סוער ל"דבר ראשון": "שר האוצר מנסה לבצע מחטף בחוק ההסדרים ולסגור 100 רפתות בישראל" • למה הרפורמה שתביא חלב מחו"ל תפגע אנושות בכשרות המהדרין והבד"צ? • שיירת טרקטורים תציף את ירושלים בהפגנת ענק • "הפער במחיר הוא לא אצלנו - הוא בדרך לסופר" • צפו בראיון המלא (דבר ראשון)
החלטת ממשלת אוסטרליה להסיר את מגבלות היבוא הוותיקות על בשר אמריקאי, לאחר סקירה מדעית ארוכה ושיפורים טכנולוגיים במעקב אחר בקר בארה"ב, מסמלת שינוי מדיניות רחב היקף | מדובר בצעד אסטרטגי, שנועד לשפר את היחסים המסחריים בין המדינות, ולהביא להסרת תעריפים גבוהים מצד ארה"ב, תוך שמירה על בטחון הציבור ויציבות הענף המקומי (בעולם)
תוכנית המכסים של טראמפ ממשיכה לחטוף מהלומות כבדות: שר האוצר הסיני, הודיע כי סין תטיל מכסים בגובה של 84% על סחורות שיגיעו מארצות הברית | הרקע להחלטת סין הגיעה, לאחר שטראמפ הגדיל אמש את שיעור המכסים על יבוא סחורות מסין (בעולם)
בחג הפסח בו עולה הדרישה לצריכת ביצים, יש צורך לייבא ביצים מחוץ לישראל, שכן פעמים רבות המגדלים לא מצליחים לענות על הביקוש | במשרד החקלאות אישרו היום פתיחת מכסה של ייבוא 50 מיליון ביצים לפסח (חדשות בארץ)
ח"כ ביטן זעם במהלך דיון שנערך עם פקידי האוצר בוועדה בראשותו, וטען, כי שר האוצר והפקידים עבדו עליו וסיכם: "יש לכם שתי ברירות: או שתלכו לראש הממשלה בבקשה לפטר אותי מתפקיד היו"ר, או שתתחילו לעשות מה שאנחנו מבקשים" • צפו (כנסת)
מה זו תביעת דיבה, כיצד עלינו להיזהר ואיך ניתן בכל-זאת להזהיר מנוכלים? • למה מאבק הפסטה הצליח יותר ממאבק סטארקיסט ומה באמת השינוי שמחולל המאבק מול תנובה? • איך נדע מהו פרסום אמיתי ומה סתם נועד להפחיד? • וגם, הומאופתיה ודיקור סיני, רכב חשמלי - כן או לא, איך מלפפון מטורקיה עולה יותר זול ומה שקורה במקלט לנערות חרדיות במצוקה • צפו בתוכנית (הכלכלית)