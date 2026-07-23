כיכר השבת

עוד כתבות על יין:

הלכה ב-60 שניות

||
1

הלכה ב-60 שניות

|

המאבק המר של האברכים

||
17

וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת • חלק שני

||
1

ומה הנוסח המלא?

|

וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת • חלק ראשון

||
1

סֵדֶר הֲלָכָה

|

איכות, זהות, איזון ועמידות

||
2

"בפעם הראשונה בחייו" 

||
14

ש

מעמד מרגש

אסף מגידו|מקודם
ש

אשר קדשנו במצוותיו

אסף מגידו|מקודם

על הצדיקים – ל’ סיון

|

ש

שבועות הרמוני

ציקי גל|מקודם

אוֹרָה וְשִׂמְחָה וְשָׂשֹׂן

||
5

ימי התעלות רבתי

|

מחקר חדש מגלה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר