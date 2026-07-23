אחרי שריפת הענק שהחריבה את יקב הבוטיק המשגשג ביישוב מתתיהו: הסדר הפשרה המפתיע שחתם מאבק משפטי ממושך של האחים האברכים נגד שורת גופים מוסדיים – מסכום תביעה מקורי של כ-13 מיליון שקלים ועד לסיום המביך והמזערי בבית המשפט (חוק ומשפט)
אם נראה לכם שאתם מבינים ומומחים בעולם היין, זו ההזדמנות שלכם לאתגר את עצמכם ולבדוק עד כמה אתם באמת בקיאים בתחום | כמה זנים של גפנים יש בעולם? כמה ליטרים מכיל בקבוק בגודל 'בלשצר'? מאיזה ענבים מייצרים את היין הלבן ומאיזה ענבים מייצרים את הרוזה? באיזו מדינה שותים הכי הרבה יין? והאם כל יין אכן משתבח עם השנים? (מגזין)
בכל אירוע משמח שיש לנו; ברית, קידוש, בר מצווה, אירוסין, חתונה, סיום או חנוכת הבית, תמיד יגיע הרגע בו יוגש לשולחן בקבוק 'משקה' ויושקו הכוסות תוך ברכת 'לחיים' | לרגל החודש שמרבים בו בשמחה וטרם ימי הפורים, בהם נשפך היין כמים, יצאנו לתור אחר המקורות ביהדות למנהג החגיגי - ויש הרבה כאלה (מגזין)
ערב שבת מברכים אדר, ריחות של פורים נישאים באוויר, כלל החנויות והסופרים פורקים 'משטחים' של שלל סוגי יין ואלכוהול, ועם ישראל נערך ומצטייד לקראת סעודת פורים לקיים את דברי המגילה "וְיֵין מַלְכוּת רָב כְּיַד הַמֶּלֶךְ" | לקראת הימים השמחים, צללנו בעומק החביות, טיילנו בין הגפנים והבאנו לכם את מילון המושגים המלא של היין, להכיר מקרוב את העולם הקסום (מגזין)
אחרי שהפכה את הכוכבים של המסעדות והמפתחות של המלונות לסמל איכות עולמי, מדריך מישלן פותח פרק חדש בעולם היין: מערכת דירוג חדשה שתעניק ליקבי יוקרה עד שלושה "אשכולות ענבים" - על פי איכות, זהות, איזון ועמידות לאורך שנים (בעולם)
היעד הראשון אליו נסע האדמו"ר מסאטמר לאחר השבת ההיסטורית במירון, היה ליישוב אור הגנוז, לרגל מעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקב 'אור הגנוז', שם הפריש עשרות אלפי ליטרים של יין, במעמד רב היישוב, חברי בד"ץ העדה החרדית ועשרות העובדים החרדים ביקב | צפו
במעמד מרגש ומרומם בהשתתפות הגר"א רובין - ראש בד"צ מהדרין, רבנים, הנהלת יקבי כרמל ועובדי היקב, מינה מנכ"ל יקבי כרמל נדב ארנס-ארד בחתימת ידו את גאב"ד בד"צ מהדרין הגר"א רובין - לשליחו בהפרשת תרומות ומעשרות ממכלי היין של יקבי כרמל | "המשגיחים עושים מלאכתם נאמנה כדי להמשיך את המסורת עם מאה אחוז יין ותירוש בלי תוספות, בכשרות למהדרין מן המהדרין"
ביום חמישי האחרון נערך ביקבי ציון מעמד מרומם של הפרשת תרומות ומעשרות, מעמד מיוחד שמביא לידי ביטוי את הקשר העמוק בין העבודה שבכרם לבין הקדושה שמלווה את היין בכל שלבי דרכו | יקבי ציון, בבעלות משפחת שור, הם חלק ממורשת היין הישראלית שנבנתה כאן מדור לדור | משפחת שור עוסקת בייצור יין בארץ ישראל עוד מימי ירושלים של פעם, וממשיכה עד היום לשלב מלאכת מחשבת מקצועית יחד עם אחריות הלכתית מלאה וכבוד למסורת
לרגל יום פטירתו של הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל, שחל בתאריך ל' סיון - כיכר השבת עם שורות קצרות על גדול בדורו ובעל מחבר ספרים פורה | על פסיקותיו הנודעות בענייני הלכה ושנינות וחריפות מופלאה | "וַתֵּרֶב חָכְמַת שְׁלֹמֹה" (יהדות ואקטואליה)
חג שבועות בפתח – והפעם, לא נדבר רק על פשטידות ובלינצ'ס. רגע לפני שאתם פותחים את שולחן החג, בואו לגלות את השילובים המדויקים שיגרמו ליין ולגבינה שלכם לשיר בדואט הרמוני במיוחד | המדריך המיוחד של יקב טפרברג ילמד אתכם לשלב את הטעמים כמו מקצוענים אמיתיים (אוכל ומתכונים)
תחפושות, חיקויים ויין בשפע | מה באמת קרה במשתה של פורים? • חשבתם שפורים זה רק משלוחי מנות? זה מה שקרה במשתה המרכזי שלנו • יין, צחוקים וסודות שנחשפו בטעות - צפו במשתה המרכזי • כשאחשוורוש פוגש את הראפרים – התחפושות היצירתיות שגנבו את ההצגה • זה לא משנה איזו כותרת ניתן פה - אתם לא באמת רוצים לפספס את משתה הפורים המרכזי של 'כיכר', תשמחו עלינו... | צפו עם כל המשפחה (פורים)
נגידי חצה"ק זוועהיל זכו לימי התעלות בצל האדמו"ר בקרעסטיר שבהונגריה | במוצאי שבת סיירו המשתתפים במרתפי היין של הרה"ק רבי ישעל'ה שנשתמרו עד עצם היום הזה, וכן על יד מאפיית החלות ששם אפה הצדיק חלותיו לציבור החסידים | צפו בגלריה (חסידים)