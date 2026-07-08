משרד ההגנה האוקראיני אישר מבצעית את ה-TALION, כטמ"ם רב-תכליתי שפותח מקומית. הכלי מסוגל ליירט מטוסים עוינים, לשמש כחימוש משוטט קטלני נגד מטרות קרקע, ולבצע סיורים מתקדמים – כל זאת בעלות נמוכה של כ-10,000 ש"ח ליחידה (תקיפה והגנה)
מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים של מערכת "כיפת ברזל" אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן | בנוסף, נבדקו יכולות שילוב של מערכת כיפת ברזל לצד מערכת הלייזר הישראלית 'אור איתן' (צבא וביטחון)
טורקיה מאיצה את פרויקט "כיפת פלדה" – מערך הגנה רב-שכבתית בהשראת ישראל וארה"ב. ענקית הביטחון אסלסן הקציבה כ-900 מיליון דולר לטכנולוגיות יירוט מתקדמות, במטרה לבסס עליונות אווירית ולספק מענה לאיומים מתפתחים בגבולותיה ובמרחב הים התיכון (תקיפה והגנה)
בתערוכה בינלאומית בפריז, חשפה אלביט פיתוח ישראלי: מערכת לייזר אווירית ליירוט נחילי כטב"מים וטילי שיוט. הטכנולוגיה, המותקנת בפוד נתיק, מעניקה למסוקים יכולת יירוט מדויקת וחסכונית מעל לשכבות האטמוספרה, ומציבה את ישראל בחזית נשקי האנרגיה העולמיים (תקיפה והגנה)
איום הרחפנים המחוברים לסיבים אופטיים דורש היערכות טקטית חדשה בעקבות פגיעות בנפש ובציוד בחודש האחרון | הפיתוח הטכנולוגי שהחל במלחמת רוסיה ואוקראינה מציג יעילות גבוהה בשל חסינות מוחלטת מפני חסימות תדרים ושיבושי ניווט לווייני | תעשיות ביטחוניות בישראל ובעולם מפתחות מענה המשלב רשתות פיזיות, רחפנים ציידים ומערכות לייזר ואנרגיה ממוקדת | כל מה שלא ידעתם על רחפן הסיב האופטי - והפתרונות האפשריים (מגזין כיכר)
15 שנים למילת הקשר "אלפא" ששינתה את פני המלחמה: מערכת כיפת ברזל חוגגת עשור וחצי של הגנה אווירית בלתי נתפסת עם למעלה מ-10,000 יירוטים ו-90% הצלחה. כך בחסות סיעתא דשמיא, הפך הנס הטכנולוגי של רפאל למגן האנושי הגדול ביותר בתולדות המדינה (צבא וביטחון)
תחקיר ראשוני בצה"ל: הטיל הבליסטי התפרק באוויר וגרם להחטאת המיירט • הגוף החודר פגע במבנה וגרם לקריסה, ראש הטיל לא התפוצץ • שני לכודים חולצו ללא רוח חיים לאחר לילה של מאמצי חילוץ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)
ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
טיל מצרר קטלני נורה הבוקר לגוש דן וגרם להרס כבד בבני ברק. ילדה בת 11 נפצעה אנוש מרסיסים, נער בן 12 במצב קשה, ועשרות נפגעו מהדף ומרסיסים בפתח תקווה וחולון - המרכז תחת מתקפה | הדיווחים המזעזעים (חדשות חרדים)
טיל מתפצל ששוגר מאיראן גרם לזירות נפילה בבני ברק, פתח תקוה, גבעת שמואל ותל אביב, חסדי שמים רק 13 נפצעו קל | טראמפ פרסם תיעוד של פיצוצים באיספהאן וטען כי "נעשה שימוש בכמות גדולה של פצצות חודרות בונקר רבות" | ארבעה לוחמי צה"ל נהרגו בהיתקלות מול מחבלים בדרום לבנון (חדשות בארץ)
שעות לאחר הפגיעה ההרסנית, בחיל האוויר בוחנים את הפגיעה של טיל איראני היום במפעלים בנאות חובב | בתחקיר הראשוני נבדק אם ניתן היה ליירט את ראש הקרב בדרכו לקרקע ולמנוע את הפגיעה | בחיל האוויר בודקים מדוע הטיל לא יורט גבוה מעל שכבת האטמוספרה, למשל באמצעות מיירט מסוג חץ (צבא)
הצלם דוד כהן שוטט ברחבי הצפון ותיעד יום של מלחמה, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה יורה שוב ושוב לרחבי הצפון בצל שיגורי הטילים מאיראן | צפו בתיעוד נדיר של המלחמה, ממסוקי הקרב באוויר דרך הפגיעות בבתים ועד יירוטי הטילים (בארץ)