סכנת הבטונדות: ילד חרדי שנלכד בתוך פח עשוי בטון במהלך משחק בביתר עילית, חולץ בשלום וללא פגע על ידי לוחמי האש מתחנת יהודה | בעקבות המקרה, בכבאות והצלה מזהירים את ההורים והילדים: "הבטונדות אינן משחק, מדובר בסכנה ממשית" (בארץ)
חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
בן 9 חולץ בחבל אלזס ממשאית כשהוא עירום, מורעב ומוקף בצואה | לפי ההערכות, הילד נכלא על ידי אביו במשך למעלה משנה בתוך רכב מסחרי בתנאים מחפירים | מצבו הרפואי כה קשה עד שאיבד את היכולת ללכת, האב ובת זוגו נעצרו (חדשות)
הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)
כונני איחוד הצלה בבני ברק הוזמנו לשתי סעודות הודיה שערכו משפחות שילדיהם ניצלו, לאחר שנפגעו באורח קשה ואנוש בתאונות דרכים קשות בעיר | בני המשפחה והכוננים שחזרו את רגעי האירוע הקשה ופעולות ההצלה, כשהורי הילדים מודים להם בדמעות ״אתם המלאכים השומרים של בנינו״ (בארץ)
לאחר שהשלים דוקטורט בפיזיקה קוונטית בזמן שחבריו לספסל הלימודים בקושי סיימו חטיבת ביניים, לורן סימונס הבלגי מסמן את היעד הבא: מיזוג בין טכנולוגיה לביולוגיה כדי לנצח את הזקנה ולהעניק לאנושות חיי נצח (בריאות)
אירוע מזעזע בת"א: ילד עם צרכים מיוחדים הפך ל"שלט מודעות" | המטפלות הידקו על חולצתו מכתב אזהרה בו נכתב: "נא לדאוג למחר לצרכיו הבסיסיים" | מכתב דומה הודק גם לתיקו ועל הטיטול | בעירייה גינו: "רואים בחומרה את האירוע, המקום מופעל ע"י אגודת ישראל" (בארץ)