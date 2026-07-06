לוחם מילואים שנפטר בנסיבות טראגיות הותיר חברת מיזוג אוויר משגשגת עם עשרות פרויקטים פעילים • בתו הקטינה בת ה-12 ניצבה בפני קריסה כלכלית • השופטת אישרה את המהלך שהציל את העובדים והלקוחות | הצלה בדקה התשעים (משפט)
ילדה עם מחלה נוירולוגית קשה נותרה ללא השגחה בגן • השופטת הורתה למדינה להציב סייעת רפואית צמודה לילדה הסובלת ממחלה נוירולוגית | למרות סירוב הרשויות, נקבע כי שלום הילדה וביטחונה קודמים לכל שיקול תקציבי של המערכת (חוק ומשפט)
סיפור קורע לב על ילדה קטנה שהייתה אמורה ללכת כמו יתר חברותיה לבית הספר, אך ככל הנראה היא נפלה בין הכסאות, כשפנו לראש עיריית בני ברק לעזרה, הוא הגיב באטימות: "שתלך לחורב" | וגם: מדוע הילדה פרצה בבכי (חרדים)