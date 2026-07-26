בין הזמנים עוד לא התחיל רשמית, אבל הבית כבר מרגיש את זה: ילדים נכנסים ויוצאים, נעליים ליד הדלת, משחקים בסלון, מטבח שעובד כל היום וארוחות שמופיעות בלי התראה. לפני שקונים עוד קופסת אחסון או מתייאשים מהבלגן - יש כמה תכנונים קטנים בתוך הבית שיכולים לשנות את כל התקופה (בית, מאמע)
אפשר לדבר שעות על ערך התורה, השבת והחינוך, אבל הילד קולט בעיקר את היחס, את ההתלהבות ואת סדר העדיפויות האמיתי של הבית | מהסיפור הידוע על ר' משה פיינשטיין ועד הברכה הראשונה על לימוד הגמרא, כך נבנה חינוך שנכנס ללב (חינוך)
זה התחיל בחיפוש משטרתי בבית קטן בכפר באוהיו - ונגמר בגילוי שהרשויות מתקשות לתאר במילים. 16 ילדים, כולם מאותה משפחה, נמצאו בתוך בית רעוע ומזוהם - חלקם במצב רפואי קשה, אחרי שנים שבהן כמעט לא נראו לעולם שבחוץ (בעולם)
בשנת 1933 היא סומנה כ"אישה המסוכנת באמריקה" ונידונה ל-199 שנות מאסר, אך בוקר אחד היא פשוט טיפסה על החומה ונעלמה כאילו בלעה אותה האדמה | הסיפור 'הבלתי נתפס' על אלינור ג'רנמן האם שהפכה למנהיגת כנופיית שודדים, נמלטה מהכלא כדי להציל את ילדיה ומאז נעלמו עקבותיה (מגזין ככיר)
קשר עמוק ובריא בין הורים לילדים לא נבנה דרך שאלות טכניות, רשימות מטלות ועדכונים יבשים, אלא דרך שיחות חווייתיות, התעניינות כנה ופתיחת מקום רגשי | מי שרוצה שילדו ישתף אותו גם בעתיד, צריך כבר היום להראות לו שיש בבית אוזן, לב וזמן לדיבור אמיתי (מגזין כיכר)
בתוך שטף החיים אנחנו מדברים אל הילדים בשפה שנראית לנו פשוטה, אבל עבורם היא לא תמיד מובנת | כדי שילד יוכל להצליח, להתחבר לבקשה ולהרגיש שעשה את המוטל עליו, עלינו לדבר אליו במילים קצרות, מדויקות ומעשיות (חינוך)
שיעור הפריון העולמי נחצה בחצי בתוך שישים שנה בלבד, כשמדינות רבות כבר מתקרבות לילד אחד בלבד לאישה | מדוע הירידה הנוכחית מפתיעה אפילו את המומחים, מה הקשר לסמארטפונים ואיזו מדינה "הקדימה את זמנה" ב-15 שנה? (חדשות בעולם)
בראיון יוצא דופן עם אלי גוטהלף ב״כיכר FM״, הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, לא הסתפק בסיפורים על פוריות ורפואה. הוא שרטט מסע שנע בין ישיבות באורוגוואי, מסדרונות הוותיקן, חיפושים אחר כלי המקדש, פרות אדומות, בני נח, גדולי ישראל מכל הזרמים, ו-104 אלף ילדים שלדבריו נולדו בעקבות פעילות המכון. והחזון שמלווה אותו מאז ילדותו: ״אתה צריך לעשות חסד כל היום, בלי לקחת גרוש״. כיכר FM (צפו)