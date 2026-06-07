דוח משרד הבריאות חושף שרשרת כשלים מחרידה שהובילה למותו של תינוק בן 4 ימים בלבד • זיהום חמור שניתן היה לרפא בקלות באנטיביוטיקה לא אובחן בזמן • בזמן שהתינוק צרח מכאב ללא ניטור, הצוות התעלם מההורים השבורים ואף כינה אותם "מנדנדים" - כל הפרטים על הפרשייה שמטלטלת את המגזר (חרדים, בארץ)
שיעור הפריון העולמי נחצה בחצי בתוך שישים שנה בלבד, כשמדינות רבות כבר מתקרבות לילד אחד בלבד לאישה | מדוע הירידה הנוכחית מפתיעה אפילו את המומחים, מה הקשר לסמארטפונים ואיזו מדינה "הקדימה את זמנה" ב-15 שנה? (חדשות בעולם)
תיעוד מזעזע מפיגוע הדקירה בגולדרס גרין: המחבל מתקרב לתחנה ומתנפל על יהודי חובש כיפה • יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל: 'השלטונות בבריטניה אחראיים לבטחון היהודים' | הקריאה לראש הממשלה ולראש העיר (בעולם)
סין, מי שהייתה עד לא מזמן המדינה המאוכלסת בתבל, ניצבת בפני משבר חסר תקדים | למרות ניסיונות נואשים של הממשל כולל מענקים כספיים, שיעור הילודה צנח לשפל היסטורי | האם הכל זה בגלל התקווה הרובוטית? (חדשות בעולם)
בריאיון לאלי גוטהלף בכיכר FM מציג ד״ר איתן רגב מהמכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית נתונים שמטלטלים את השטח: צניחה חדה ברכישת דירות מאז זינוק הריבית, 70% מהמשפחות נערכות לשכירות, ירידה בילודה לשפל של כמעט 40 שנה, ותחזית מעודכנת שמורידה את ״תרחיש השליש״ ל-20%-22% בלבד עד 2065 (כיכר FM)
בריאיון לאלי גוטהלף ב'כיכר FM' מסביר ד״ר איתן רגב מהמכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית למה התחזיות על ״שליש חרדים״ מתעדכנות ל-20%-22% בלבד עד 2065, איך סביבת ריבית גבוהה הפילה את מספר הזוגות שמגיעים לדירה, ולמה אי הוודאות סביב חוק הגיוס פוגעת דווקא בתעסוקת הגברים. בהמשך: העיתונאי נהוראי הארי אברג׳ל על ״המלכוד של דרעי״ והקרע מול הרב יצחק יוסף, וגם ח״כ אבי מעוז מציג את חוק ״מי הוא יהודי״ ומסביר למה הוא מתנגד לתקציב המדינה בכל מקרה (כיכר FM)
במעמד רבנים, ראש העיר, שר האוצר, חברי כנסת, ורופאים בכירים נחנך המרכז שמאחד תחת קורת גג אחת רפואה והלכה בתחומי פוריות, ילודה וקדושת החיים|במרכז האירוע - תערוכה מרגשת החושפת לראשונה את פעילות המכון, המלווה מדי שנה אלפי זוגות בדרכם אל החלום להפוך להורים, הסיוע המקצועי של צוות רבני ויועצות המכון, והדילמות הניצבות עבור המשפחות בסוף החיים
בפעם הראשונה, חוקרים מהמכון הסיני למדעי החלל הצליחו להשלים מחזור ניסוי מלא הכולל שהייה של יונקים בחלל, חזרה לכדור הארץ ולידה תקינה | הניסוי פותח צוהר להבנת ההשפעות של מיקרו־כבידה על פוריות והתפתחות יונקים - צעד חשוב בדרך להתיישבות ממושכת של בני אדם מעבר לכדור הארץ (בעולם)
כידוע, בזכות אותן "פושעות" - כולנו כאן. אם לא היה מורא שמיים עליהן, אולי החשש הטבעי היה גובר על השכל הישר, וגורם להן לרעוד ולברוח ממשימת חייהן – החייאת הנערים, תקומת עם ישראל. על כך אמרו חז"ל ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים" (דעות)