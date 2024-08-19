ש"ס ועוצמה יהודית חוזרות לריב ולהתקוטט | פסק ההלכה הדרמטי של הראשל"צ על עסקת חטופים ושחרור מחבלים רוצחים | האסירים ששיפצו את קבר האדמו"ר - שוחררו בהפתעה | כיתת הכוננות בגור | האדמו"ר מתולדות אהרון במבחן של אברכי החסידות
צלילה אל ספינת הדואר המצרית שטבעה מול חופי ישראל הולידה בחובה ממצאים מפתיעים | משה מנס עלה חזרה אל החוף ומסביר על השימוש במנוע תת ימי כדי לגמוע מרחקים מתחת המים ועל ניווט כשהכל סביבך ים | הדגה המרשימה, החשופית הצבעונית והכרישים הלא מסוכנים | גלריה ייחודית מפלאי הבריאה (מעניים)
הגשם הוא מקור החיים האנושי עלי אדמות, שכן ללא מים מתוקים אין קיום לבני אדם, לבעלי חיים ואפילו לצמחייה | העולם מתחלק בין מקומות בהם יורד גשם רב לעומת מקומות אחרים בהם לא יורד גשם - לעולם | טיול מרתק בין יערות טרופיים ומדברות צחיחים ועוד כמה עובדות מרתקות שלא ידעתם על המים (בעולם)