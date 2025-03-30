אלפי צרפתים ניסו לפצח סדרת חידות מורכבת שפורסמה ב-1993 והובילה לפסל יקר ערך | המוצא המאושר פיענח את התעלומה וגילה את ההעתק הקבור באדמה, שהקנה לו את הזכות לקבל את הינשוף המקורי העשוי זהב, כסף ויהלומים בשווי 165 אלף דולר | יוצר החידה לא זכה לראות את הפתרון: הוא נפטר ב-2009 (מעניין)
שני לוחמי צה"ל נהרגו הלילה באירוע חריג של התרסקות מסוג "ינשוף" של חיל האוויר במרחב רפיח ברצועת עזה | בנוסף, שבעה לוחמים נפצעו ופונו לבית החולים | המסוק התרסק במהלך נחיתה לצורך פינוי פצוע | מתחקור ראשוני עולה כי ההתרסקות לא נגרמה מאש אויב (צבא)