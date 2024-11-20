ממושב יסודות מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח ר' אהרן מאיר אייכנשטיין ז"ל מזקני חשובי חסידי ביאלה, ומוותיקי תושבי מושב יסודות שנפטר לבית עולמו והוא בן 80 בפטירתו | המנוח זכה לארח בביתו אדמו"רי בית ביאלה | מסע ההלוויה היום בשעות הצהריים (דיין האמת)
בניגוד לכל שנה בה קציר החיטים ביסודות היה 'אירוע משפחתי' השנה נערך קציר מצומצם כשהמשתתפים לבשו מסכות, לאור מגיפת ה'קורונה' • ביסודות נשמרת השבת והשמיטה בשיא ההידור כך שהחיטים הגדלות שם משמשות לאפיית מצות בהידור לחג הפסח • צפו בתיעוד שצילם יחיאל ברונר (אקטואלי)
אז לאחר שעסקנו קצת ביסודות: אש, אויר, מים, אדמה ועל מצבי חוסר שונים. נלמד על שילובים בזוגיות בביטוי שלילי וחיובי, ואיך הם משפיעים עלינו ביחסים עם אנשים ובזוגיות? האסטרולוגית ברכה כהן * טור שבועי (אסטרולוגיה)
שבע שנים התנהלה הישיבה הגדולה ב'יסודות' על מי מנוחות, גדלה משנה לשנה והפכה את עצמה למובילה שבישיבות הספרדיות. אבל אז פרץ הסכסוך בין ראש הישיבה למשפחת זיאת שמממנת אותה ולאחר שנה הוחלט על הסכם "גירושין שקטים". מדוע גדולי ישראל חוששים? 'כיכר השבת' עושה סדר בפרשה (חרדים,ארץ)
לאחר מכתב ראשי הישיבות המעידים כי מרן הגראי"ל שטיינמן אישר לגרב"צ לב לפרוש ולהקים ישיבה חדשה, מתפרסם כעת מכתב שלישי ובו חיזוק מיוחד לרב הפורש • "הוא תלמיד חכם מובהק ומרביץ תורה חשוב" • "כל מעשיו ופעילותיו בישיבה היו על פי דעת תורה וכל דברי המלעיזים הם שקר גמור" (חרדים)
כיממה לאחר שראש ישיבת "יסודות" הודיע על כוונתו לצאת לדרך חדשה, שלחו גדולי ישראל מכתב מיוחד לתלמידים בו הם מבקשים מהם שלא לעזוב את הישיבה. "צער גדול לשכינה הקדושה" כתבו מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי. בכיר בישיבה ל"כיכר השבת": "אנחנו לא חוששים לעתיד, יש ביקוש אדיר" (חדשות)