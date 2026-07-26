כ-55,000 תושבים נוספים פונו במהלך הלילה מאזור בורדו • השריפות כילו שטח פי 4 מפריז, 240 בתים נהרסו ו-75 כבאים נפגעו | "המצב ללא שליטה" | העיר הגדולה בורדו מאוימת מלהבות הענק, שהתקרבו למרחק של קילומטרים בודדים בלבד | מהדורות החדשות בצרפת בשידורים מיוחדים בעקבות המצב (בעולם)
לאחר כמעט 200 שנות היעדרות מוחלטת, פרויקט השבה לטבע שאפתני מחזיר את הארה ירוקת-הכנף לנופי היער האטלנטי. הציפורים הללו, המכונות "הגננות של היער", הן המפתח לשיקום המערכת האקולוגית המושמדת – ומפיחות תקווה באחד מאזורי המגוון הביולוגי החשובים והמאוימים בעולם.
למרות המחסומים וההגבלות, רבבות הצליחו להסתנן ולהגיע לאתרא קדישא מירון דרך יערות עבותים ומסלולים עוקפים • הצלם דוד כהן יצא לתעד את הדרכים הנסתרות וחזר עם תיעוד מרהיב: מיהודים עם עגלות בלב היער ועד לאדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא שצעד רגלית לאחר שלא קיבל אישור • וגם, המונולוג הציני על "דאגת המדינה" פתאום רק בל"ג בעומר (חרדים)
כמדי שנה בחודש ניסן, יצא ראש הישיבה חכם משה צדקה למעמד ברכת האילנות ברוב עם. המעמד התקיים ביער הסמוך לשכונת רמת אשכול בירושלים, בהשתתפות קהל רב של תלמידים ותושבי האזור | לאחר אמירת הברכה והמזמורים הנהוגים, ערך ראש הישיבה במקום טיש 'לחיים' קצר, במהלכו נשא חכם משה צדקה דברי חיזוק לקראת חג הפסח (חרדים)
סקר עולמי ראשון מסוגו חושף כי עליית טמפרטורות הים וקפיצה ברמות הפחמן הדו־חמצני דוחפות את מערכות המנגרובים בטבע לקצה גבול היכולת | החוקרים מזהירים: בתי הגידול הטרופיים עלולים להפוך למלכודת מוות לדגים, ולפגוע קשות בפרנסת מיליונים לאורך החופים (בעולם)
בלב הרי ההברקשייר שבמערב מסצ’וסטס נפתח מלון נוף יוצא דופן, הבנוי מבקתות עץ מודרניות ומעוצבות בעבודת יד | השילוב בין עץ ארז, חזיתות זכוכית ענקיות ונוף ירוק בלתי נגמר יוצר חוויה שמחברת בין עיצוב מתקדם לטבע פראי ושקט־איכותי (בעולם)
דוח מחקרי חושף: תאגידים, כריתת יערות, כורי זהב ואפילו משפיעני רשת מסכנים את קיומם של כמעט 200 קבוצות ילידיות מבודדות מסביב לעולם | פעילי זכויות מזהירים - ההתערבות מבחוץ עלולה לגרום למוות המוני ולהרס תרבויות עתיקות (בעולם)
מחקר חדש חושף כי שינויי האקלים גרמו ליערות הגשם הטרופיים בקווינסלנד לעבור מהיותם "ריאות ירוקות" של כדור הארץ למקור פליטת פחמן - תופעה חסרת תקדים שמעמידה בספק את יכולתם של יערות העולם לבלום את ההתחממות הגלובלית (בריאות)