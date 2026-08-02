תיעוד ממצלמות האבטחה חושף את רגעי הפיצוץ העז שאירע בצהריים בחניון ציבורי בחולון, בו חוסל גבר המוכר למשטרה. בסרטון נראה רגע פיצוץ המטען, כאשר חלקי הרכב עפים לכל עבר ועשן סמיך מכסה את האזור, בעוד עוברי אורח נמלטים בבהלה (בארץ)
בהמשך לפרסום 'כיכר השבת' על התארגנות הקנאים להפגנה נגד אירועי עיריית ירושלים, רבני הוועד למען קדושת העיר עלו למעונם של חברי הבד"צ של העדה החרדית | המסקנה החד משמעית: "אסור לחשות" | אלו מוקדי המחאה המתוכננים בערב הפורים (חרדים)
באיראן חוששים - אולי התרגיל של צבא ארה"ב הוא עוד "תרגיל" | מה באמת מסתתר מתחת לגן הבוטאני ביפו? | בגלל האיראניים: חגיגות ה-70 לוועידה המפורסמת מתקיימות לראשונה דווקא בישראל | מה עומד מאחורי ההבהרה החריגה בעמוד השער של יתד נאמן? | מהיום - לא צריך ללמוד בחברון ופוניבז' כדי לקבל דירה - אפשר ללכת לסורוצקין (מעייריב)
בקרב הציבור החרדי והדתי לאומי כאחד סוערות הרוחות בדבר מה שנטען לביזוי קברי תנאים ואמוראים בעיר יפו | בסרטון תיעודי שפרסם מדריך הטיולים שרגא שמידלר הוא מציג טענות לפיהן מתחת לגן הבוטני ביפו העתיקה נמצאים שרידיו של בית עלמין יהודי קדום | אך בארגון "אתרא קדישא" הבהירו כי הטענות בדבר קבורת תנאים ואמוראים באתר אינן מדויקות - וכי אין ביזוי עצמות תנאים ביפו | ישראל שפירא עם הפולמוס המלא (היסטוריה)
מתהום החושך לאור האמונה: סיפורו המופלא של תימור דוד , החל מהילדות הקשה והרגשת חוסר השייכות להיכן שגדל, המדבקה שעוררה את הניצוץ לשוב הביתה, הקשיים בדרך ליהדות והאדמו"ר שלימד אותו, האם הוא ליטאי חסיד או בכלל חרד לדבר השם | וגם: המסר שלו למי שנולד יהודי ולמי שלא יודע לשמוח | צפו (יהדות)