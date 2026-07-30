חלקי מבנה שנתלשו, עשן לבן וחשש לחיי אדם בקניון במחוז קוממוטו שביפן לאחר רעידת האדמה |במקם דווח על עשרות פצועים שפונו לבתי החולים ולכודים רבים ממתינים לחילוץ | כל העדכונים על רעידת האדמה הקשה שפקדה את יפן הבוקר (חדשות)
מה אתם יודעים על הכנת דרינקים? כי הברמן היפני לא רק מוזג אלכוהול – הוא מפיח בו חיים ומשאיר את הלקוחות שלו פעור פה | בין להבות כחולות שמרחפות באוויר לחציבת קרח בחרב סמוראים, גילינו איך הפך הברמן היפני לתופעה שאי אפשר להפסיק לצפות בה (חדשות בעולם)
שתי משימות חלל מתקדמות סיפקו הצצה חסרת תקדים לשני אסטרואידים שונים תוך ימים ספורים בלבד - אחד מהם נחשב ל"מיני-ירח" של כדור הארץ, והשני מציג מבנה יוצא דופן המזכיר איש שלג | המדענים: זהו צעד משמעותי בדרך להבנת מקורות מערכת השמש ואף להגנה פלנטרית עתידית (בעולם)
לפעמים הכסף שלכם הוא רק תנאי סף. כדי לזכות בנסיעה על ה-"רכבת הסוויטות שיקישימה" תצטרכו לשולח קו"ח לעבור הגרלה קשוחה, וכל זה בשביל הזכות לשלם 10,000 דולר לנסיעה של כמה ימים | מדובר בחוויה אקסקלוסיבית, שמתחילה ברציף פרטי שנבנה במיוחד עבורה בלב טוקיו (חדשות בעולם)
בלב התופת של יפן, כשקיר מים שחור בגובה של בניין בן חמש קומות מחק עיירה שלמה מהמפה - מיקי אנדו בת ה-24 בחרה להישאר מול המיקרופון בזמן שכולם נסו על נפשם | זהו סיפורה הבלתי נתפס של הצעירה שהפכה למצפן של עיירה שלמה ברגעיה האחרונים, והותירה אחריה מורשת של גבורה והקרבה עצמית | "מים עד נפש" (חדשות בעולם)
במשך שנים חיה ארצות הברית בידיעה ששדות הקרב שלה תמיד יישארו רחוקים מחופיה, עד שהגיע הטייס היחיד בהיסטוריה שהצליח לנפץ את האשליה ולחדור את קו החוף ולהפציץ את לב היבשת האמריקאית| נובו פוג'יטה המריא מצוללת סודית עם חרב סמוראי בתא הטייס למשימה חסרת תקדים, שהחלה בהטלת פצצות על יערות אורגון והסתיימה באחד מסיפורי הפיוס המדהימים ביותר (מגזין כיכר)
העיר אוצונומיה שותקה למשך ימים כשדוב שחור ענק שוטט ברחובותיה, הביא לסגירת עשרות בתי ספר וגרם לתושבים להסתגר בבתיהם בחרדה | המסע המותח שהחל בשבת הסתיים ביום שלישי בלכידה דרמטית בלב שכונת מגורים, ששמה קץ למצוד שריתק מדינה שלמה (חדשות בעולם)
צילומים עוצרי נשימה מחופי ניצ'ינאן חושפים גלי ענק שנראים כאילו נגזרו מתוך יצירת אמנות יפנית עתיקה | בעוד הגולשים נדהמים מהדמיון המדויק לאמוג'י הגל המוכר, הרשויות ביפן מזהירות: היופי הזה עלול להיות קטלני (חדשות בעולם)