בעז אלברט, האיש שהחל את דרכו כילד בקיבוץ עלומים, עסק כל חייו בהקמת מאחזים ונלחם בממסד, אחרי שורת מעצרים וירי טייזר שתועד - מגיע כעת לעוד תחנה במסעו: הניסיון להוביל שינוי פוליטי מערכתי שיביא לידי ביטוי הוגן צודק ומצליח את הכוח של ציבור המורכב מהמשולש - חרדי, חרדל"י דת"ל ובעלי תשובה | ריאיון (מגזין כיכר)
רס״ר אברהם אזולאי בן 25 מיצהר, נפל בקרב קשה שהתרחש בדרום רצועת עזה | מתחקיר ראשוני עולה כי במהלך פעילות הכוחות, מחבלים אשר יצאו מתת קרקע ניסו לחטוף את אברהם ז"ל | צה"ל: "לאור הנסיבות הוחלט להעלותו לדרגת רס״ר" (צבא)
בבית העלמין ביצהר שבשומרון, ליוו הלילה המוני חסידי חב"ד, לצד חיילי צה"ל, את הלוחם הקדוש שניאור זלמן כהן הי"ד, שנפל בג'באליה בשבת האחרונה | חברו מנדי נפרד ממנו תוך שפורץ בבכי: "גם במסע כומתה, בשיא הקושי, לא ויתרת על ציצית מצמר. הבטתי עליך בהערצה ולמדתי ממך" | סיקור נרחב (אקטואליה, חרדים, צה"ל)
אחרי שבעה חודשים במעצר מנהלי, פעיל הימין המפורסם אריאל דנינו סופג היום ענישה נוספת | אלוף הפיקוד יהודה פוקס חתם על צו הרחקה משטחי יהודה ושומרון ומביתו מיצהר בפרט | במשפחת דנינו הגיבו: "קונספציה על סטרואידים, במקום לפקוח את העיניים משתיקים את מי שמתריע מפני הסכנה" (חדשות)