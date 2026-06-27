הריח השרוף של הרקטה עוד עמד באוויר, וההמולה במוצב הצפוני הייתה בעיצומה. הלוחמים ניסו לעכל את גודל האסון שבו נהרג חברם לצוות, סער נברסקי הי"ד, אך כשהעשן נמוג עבר אלקנה לוי למוד של עשייה והתחיל לייצור |במסגרת התוכנית "זמן אומנותינו" ישב משה מנס לשיחה חשופה ומטלטלת עם אלקנה לוי על כאב היצירה, אומנות, טראומה וחיפוש אמונה ושמע על הרישום ביומן והצילום שהיה חבל ההצלה שמנע ממנו להתפרק (זמן אומנותינו)
השבוע בתוכנית: סרטוני אומנות מרהיבים |כמה חלבון אתם באמת צריכים ביום והשקר הגדול של תעשיית המזון | פירמידת הצרכים של מודיעין עילית | המקום בו פגיעה בגמל נחשב יותר מאישה | בנט והשקרים שלו | מלכודת ה-400 קלוריות | יצירת אימפרסיוניזם ואיזה קמפיין מנסה להציל את בחורי הישיבות בבין הזמנים? (דבר השבוע)
פרובוקטור מוכר החליט שהוא רוצה להיכנס להקרנת סרט המיועד לנשים בלבד | היוצרת מספרת מה בדיוק קרה שם | "הוא רוצה להילחם ב'פנאטים' – אבל מתעלם מאירועי נשים חילוניים" | וגם על הסרט ועל יצירת תרבות חרדית נשית (דבר ראשון)
הוא נולד בבית של תורה, נכד לגדולי עולם וסופר שובר מוסכמות, אבל אל תקראו לו "צדיק" • אחרי שחדר למאה שערים, טוביה טננבוים התנחל במשך שמונה חודשים בגבעות יהודה ושומרון וחזר עם מסקנות שמרעידות את הימין והשמאל כאחד • בראיון ל'כיכר השבת' הוא מדבר על השרים שלא רוצים ריבונות, על ה"שקרים" של הקולנוע האנטי-ישראלי, ועל הרגע שבו הטיח בגרמנים: "אתם אנטישמים, אני עוזב"
ישראל מובילה בעולם בקטיעות רגליים מסוכרת, מומחה לתחום מזהיר בריאיון: "הסוכר הוא הרוצח השקט שלנו", מי אשם ומה חייבים לעשות? | פינת 'לפנצ'און' עם חדשות מצחיקות וכואבות | 'מעייריב' של מוצ"ש | התערוכה ההזויה והיצירות המופרכות מהעולם |וגם, כמה שווה כובע משומש של זמר גוי? (דבר השבוע)
הסוד מאחורי העובדה שספרים שצוירו לפני 25 שנה עדיין פופולריים | למה צריך 2 בשביל קומיקס ואיך הכל התחיל בחדר בישיבה | מה הם לעולם לא יעשו ואיך הם מראים מכות בלי לצייר אותם | הצייר האנטישמי שהיווה השראה ומה הם עושים טוב יותר מטינטין | הטריק העובד לכם על המוח כשמציירים חושך וספר ההדרכה של דיסני | ראיון מיוחד לחג הסוכות (חג אומנותינו)
'נוי סוכה' יצירת אסמבלאז' המשלבת שבעת המינים, רסיסי טילים, וחפצים מגיאורגיה, איטליה, דובאי ומפולין | תליון בצורת ארץ ישראל העשוי מכיפת ברזל וחנוכיית ענק ב'כיכר החטופים' | המזוזה שהעניק נתניהו לטראמפ | ראיון מגזין על אומנות ויצירה (זמן אומנותינו)
ראיון חג עם צייר הקומיקסים הפופולרי שמציג אלתורים עם לוח דיגיטלי | יוני גרשטיין אמר לו 'לא' אך התשובה שלו הפכה אותו לסיפור הצלחה | איך האומנות היא כלי ללמוד גמרא וסיפורי הקומיקס ההזויים | הילד החולה ז"ל שהונצח בספר בצורה מקורית | האם AI ייתר את הצורך בציירים והאם כל אחד יכול לצייר | צפו (זמן אומנותינו)
כוחה של אומנות נאיבית ויצירה יהודית | בראיון חג מיוחד לוקח אותנו האמן החסידי יחיאל אופנר אל רגעי האפילה בקיבוצים בעוטף עזה ואל הקתרזיס שטלטל את בני משפחות הנרצחים | האם כל אחד יכול לצייר והציורים שריגשו בתערוכות אומנות מופלאות (זמן אומנותינו)
הארגון שהתריע על מחדל ה-7/10 טוען 'יש מאיפה להביא חיילים' | פרישת החרדים מהממשלה - כך זה היה נמנע | החדשות שצאט GPT 'שכח' לדווח | האמן שמצייר באמצעות הרס | העובדה על חטיבת חשמונאים עליה לא ניתן להתווכח | למה בג"ץ מתערב גם בדברים שלא בסמכותו ואיך ניתן לעצור זאת. וגם, מה לומדים מכך שארה"ב לא הפציצו את תאי הגזים באירופה (דבר השבוע)
החופש הגדול השנה לא באמת חיכה לתאריך הקבוע. הוא פרץ לנו הביתה מוקדם מהצפוי — עטוף באזעקות, כוננויות, הרבה אי ודאות... והנה אנחנו, הורים וילדים, ימים שלמים בבית, מנסים למלא את השעות הארוכות בין הממ"ד למטבח. ומהר מאוד נגמרו הרעיונות, המדבקות, החוברות... אבל בדיוק ברגעים כאלה מתגלה היצירתיות האמיתית - הנה כמה רעיונות מקסימים, פשוטים ומדויקים ליצירה עם הילדים — בלי לצאת מהבית ובלי להוציא שקל (מאמע, ילדים)
במסגרת תוכנית אולפן מיוחדת לרגל ערב חג מתן תורה, ארחנו באולפן אמנים שירה ויצירה שיבצעו את סיפורו של יצחק | על התמודדות וקושי על אתגר ורצון ולבסוף על ההצלחה מעל דרך הטבע | צפו בביצוע מתוך ראיון מקיף ומרגש (שבועות)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)
משנכנס אדר מרבים בשמחה ואנחנו בתוכנית הכנסנו את השמחה פנימה דרך ציור קיר פורימי ומשמח | איך הכל מתחיל, מה זה איירבראש והאם זה גרפיטי | היצירה עם משפחות החטופים | המגיש שהפתיע בכישרון המבוזבז | צפו ביצירה המתרקמת בלייב (דבר ראשון)
הערב בתוכנית: 'משנכנס אדר' - ציור קיר צבעוני ומשמח בלייב באולפן | מפקד חטיבת החרמון לשעבר באזהרה על העדה הדרוזית | מנהל רשות מקרקעי ישראל באמירה נחרצת לגבי מחירי הדיור | האוסטרלי שהציל מעל מיליון תינוקות באמצעות תרומת דם | האמירה האומללה של לפיד | הפיגוע בחיפה | צפו (דבר ראשון)
ג'סטין סאן שילם 6.2 מיליון דולר על יצירת האמנות שהכילה בננה המודבקת לקיר באמצעות נייר דבק, לדבריו הוא עומד לקנות עוד אלפים כאלו ויש לו מסר להעביר | במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' שלחנו את כתב התוכנית לברר מה היא אמנות ועל מה הם היו מוציאים את הכסף? | צפו (אומנות)
יהודה גרובייס הוא שם נרדף למי שהקים ועמד מאחורי תעשיית הסרטים החרדית | כך שאם חשקה נפשכם ליצור סרטי חיזוק והתעלות, סיפורי צדיקים או קליפים של מוזיקה, זה הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת בדרך ליצירת אומנות מוצלחת | פינת הקולנוע מתוך התוכנית 'דבר ראשון' (אומנות)
בעידן שבו הגבול בין אדם למכונה מיטשטש, יצירות אמנות המופקות על ידי בינה מלאכותית משיגות מחירי שיא של מיליוני דולרים, מאתגרות את התפיסות המסורתיות של יצירתיות, ומעלות שאלות מהותיות על עתיד האמנות: האם הגיע הזמן להגדיר מחדש מהי אמנות בעידן הדיגיטלי? (טכנולוגיה)
הוא שירת 299 יום במסגרת חטיבת המילואים אלכסדרוני שלחמה בעזה ובלבנון | הכירו את הלוחם שבין איתור לפיצוץ עצר רגע עם חבריו המילואימניקים מגולני וריסס ציטוטים ממשוררים | לצד גלריית תמונות - שיחה מרתקת עם לוחם שגם אביו היה גיבור ישראל | הניסים, הנפלאות והכאב על המציאות העגומה | פגיעה ושירה (מגזין כיכר)