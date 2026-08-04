בעוד המתיחות האזורית מגיעה לשיא ומאיימת להבעיר את המזרח התיכון כולו, מתברר כיצד בחרו קהיר ועמאן לנקוט בצעד מנוגד לציפיות, סירבו להצטרף לעימות הישיר מול טהראן, והעדיפו לשמור בקנאות על יציבות שלטונן ועל אינטרסים כלכליים קיומיים (בעולם)
בצעד חריג שחשף הניו יורק טיימס, מאות פוליטיקאים, משפטנים ומנהיגי שבטים בירדן חתמו על מכתב פתוח הקורא לסילוק הכוחות האמריקאיים מהממלכה, בזמן שבסיסים בהם שוהים חיילי ארה"ב הופכים ליעד למטחי טילים איראניים ומעוררים פאניקה ציבורית עמוקה (בעולם)
ראש הממשלה יצא בשלום מהפגישה הדרמטית עם טראמפ - ואף כינה אותה "הטובה ביותר שהייתה להם אי-פעם" | במקום פגישה טעונה בין מנהיג העולם החופשי לאדם אותו כינה לא מזמן "*** משוגע", נצפו השניים מחייכים חיוך רחב למצלמות. אפילו ג'יי די, האיש שלא כל כך אוהב אותנו ועוד פחות את ביבי, חייך למצלמה לצד ראש הממשלה | כך הצליח נתניהו להחזיר את טראמפ למסלול, בתקווה שזה יחזיק מעמד (מגזין, פרשנות)
צבא ירדן עדכן רשמית כי מערכות ההגנה האווירית שלו יירטו בהצלחה חמישה טילים ששוגרו מאיראן לשטח הממלכה, זאת במקביל לגל תקיפות אמריקאי נרחב באיים איראניים, איומי תגובה מצד מיליציות פרו-איראניות וצעדים סעודיים להקמת קואליציה ימית להגנה בים האדום (בעולם)
אחרי המתקפה האיראנית הלילה לעבר בסיס אמריקני בירדן והתקיפה הערב במצרים, הנשיא טראמפ שב הערב לאיים על איראן: "הם יודעים שאנחנו הולכים לתקוף היום, זה תורנו. נכה בהם חזק - הם ביקשו מאיתנו לא לעשות את זה" (בעולם)
צבא ארה"ב יצא לגל תקיפות נרחב באיראן הלילה ה-13 ברציפות • טראמפ איים על "מתקפה מסיבית גדולה מאי פעם", ובמהלך הלילה הותקפו 16 ערים באיראן - כולל הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בעיר הבירה טהרן | איראן דחתה הצעה חדשה של המתווכות להפסקת אש, בטענה שארה"ב לא הגיונית (אקטואליה)
ראש הממשלה כינס את הקבינט המצומצם למחר | הערכות מודיעיניות: טהרן עשויה לנסות לגרור את ישראל לעימות ולהיות ראשונה שתפתח באש לעבר הארץ | שר הביטחון ישראל כ"ץ עם צאת הצום: "נערכים לכל אפשרות. אם איראן תתקוף את ישראל - היא תספוג מהלומה מוחצת" (אקטואליה, צבא וביטחון, בארץ)
משמרות המהפכה האסלאמית הפיצו תיעוד מושקע המציג גל שיגורים של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקניים במזרח התיכון | בסרטון, נראים כוחות היבשה של הארגון מבצע תקיפות באמצעות כטב"מים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית בשטח ירדן, כחלק ממה שמתואר כגל ה-25 של מבצע נצר (חדשות)
איראן שיגרה שישה טילים בליסטיים לעבר העיר עקבה שבירדן הסמוכה לאילת | פיצוצים עזים נשמעו באילת | צבא ירדן דיווח כי ארבעה טילים יורטו בהצלחה ושניים נפלו בשטחים לא מיושבים במערכת הביטחון מזהירים: "ייתכנו זליגות לשטח הארץ" (צבא)
דובר צה"ל מעדכן כי זוהו שיגורים משטח איראן לעבר העיר עקבה שבירדן, הסמוכה לאילת ולדרום הערבה. בעקבות המטחים במערכת הביטחון מזהירים מפני זליגות אפשריות של רקטות או שברי יירוט לשטח מדינת ישראל | בצבא מדגישים כי לעת עתה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך קוראים לתושבי הדרום לגלות ערנות מוגברת ולהיכנס למרחבים המוגנים בהישמע אזעקה (ארץ)
כפי שדיווחנו מוקדם יותר, איראן תקפה בסיסים אמריקנים בירדן במשך חמישה לילות ברציפות, תוך שהיא מתמקדת במספר בסיסים אמריקנים בירדן | התקיפות האיראניות בירדן חשפו יכולת איראנית חדשה שמדאיגה את המערב (חדשות)