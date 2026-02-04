זה קורה בהדרגה: ילד נוסף עובר לחדר עם אחיו הגדולים, הארונות מתמלאים עד אפס מקום, וכשמגיעים אורחים לשבת פותחים מזרנים בסלון. אבל בשלב מסוים משפחות רבות מגלות שהבית שפעם התאים להן פשוט נעשה קטן מדי. הילדים גדלים, ברוך השם, השולחן מתארך, ההורים מרגישים שגם להם מגיע קצת שקט, והילדים רוצים חדר פרטי משלהם. הרצון לעבור לבית גדול יותר הוא טבעי, אבל בערים רבות המחירים כבר לא הגיוניים. זו הסיבה שיותר יותר משפחות עוברות למקום שאולי לא חשבתם עליו (נדל"ן)
במסגרת פעילות הממשלה לחיזוק הדרום והנגב, הממשלה תאשר בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום ראשון בעיר דימונה תוכנית לאומית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר-קיימא ביישובי הנגב המזרחי - ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון (חדשות בארץ)
סערה פרצה הערב מחוץ לאחת מקלפיות הליכוד בירוחם, שם ראש המועצה, נילי אהרון, נקלעה לעימות שהסלים במהירות לעימות פיזי של ממש | היא תועדה מתעמתת באלימות עם חלק מהבוחרים במקום שהגיעו להצבעה | בתיעוד ניתן לראות את המהומה שפרצה, במהלכה נשמעות צעקות וקללות, וכן את ראש המועצה אומרת - "הלך עליך" | צפו בתיעוד (בארץ)
מצפון ועד דרום, בערים ובמושבים, קול התורה נשמע בעוז וברמה. מקומץ בחורים שעלו מאירופה העשנה וייסדו את ישיבת פונביז', גדל עולם הישיבות והתפתח בממדי ענק, כן ירבו | לצד הישיבות הגדולות והוותיקות, נפתחו בעשור האחרון עשרות "ישיבות קיבוץ" המיועדות לבחורים מבוגרים, ונותנות מעטפת מותאמת ומיוחדת לבני העלייה | לרגל חג מתן תורה יצאנו לסקר את התופעה שהולכת ומתרחבת | צְבִי וְאִתְרְעִי בָן, וּמְסַר לָן אוֹרַיְתָא (עולם הישיבות)
פרטים חדשים על עצרת הענק של העדה החרדית והפלג הירושלמי | התסבוכת של ש"ס ופרישת הגר"ש זעפרני מוועדת הגיוס | הרצ"פניקים חוזרים להציק בכבישים | מסע נכד האדמו"ר מבעלזא לארה"ב | הביקור של גולדקנופף בישיבת הגר"ח קוק בירוחם (מעייריב)
המינוי החדש בירוחם, שבת הגיבוש של דרך השם, יום הולדת לבית חלקיה, יום הולדת לאלי פרידמן, האדמו"ר שאושפז, הביקור של בני גנץ בישיבה, תיעוד ממעמד הסליחות בכותל, השריפה במאור התלמוד, וההפתעה שחיכתה לבחורי הישיבות הירושלמים (מעייריב)
'בין הזמנים' התחיל היום, ובחורי הישיבות, האברכים והחיידרים יצאו לחופשה בת שלושה שבועות | 'מעייריב' בתוכנית ספיישל מיוחדת על עונת הקעמפים, האדמו"ר שלשם שינוי נופש בארץ, הפירצה שהכעיסה בחורים - נסתמה, המינוי המפתיע בחסידות בעלזא, ההחלטה החריגה של רבני ביתר ועוד ועוד... | צפו ותהנו (מעייריב)
ישיבה חדשה בעיר ירוחם, תפתור מעט ממצוקת הדיור החרדית? הגר"ח קוק, פתח ישיבה חדשה בעיר, ועסקני העיר בטוחים שהישיבה תעודד את הציבור לבוא ולגור בירוחם | כנס היסוד של הישיבה נערך במעונו של הגר"ד לנדו (חרדים)