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ש

לחיות ברווח

כיכר השבת|מקודם

צוותי חומ"ס הוקפצו

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100 מיליון שקלים

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1

"הלך עליך"

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2

"חֲזוּ, חֲזוּ, בָּנַי חֲבִיבַי" | חג מתן תורה

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22

חדשות עם קנייטש

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7

חדשות עם קנייטש

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3

חדשות עם קנייטש

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חדשות עם קנייטש

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5

תחזק את הקהילה

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בערב שבת

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עשרות צעירים נדבקו

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"ניצלתי בנס"

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להסתיר מהילדים

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בעקבות פניציה

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עמוס בנוסעים

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1
כיכר השבת
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