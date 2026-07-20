דרמה משפחתית בירושלים: בת גילתה כי אחותה משכה סכומי עתק מחשבון אמם המנוחה תחת הכותרת "מתנה". הבנקים סירבו לשתף פעולה, אך בית המשפט הורה להם לחשוף את כל העברות הכספים – וחשף מסכת של משיכות חשאיות (חוק ומשפט)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפו (יהדות)
דרמה בבית המשפט לענייני משפחה: השופטת דחתה את תביעת האלמנה ואישרה צוואה שהדירה אותה מכל רכוש המנוח. בשיא הדיון נחשפו התכתבויות שחשפו את כוונותיו האמיתיות – והאלמנה אף חויבה לשלם הוצאות משפט בסך 30,000 שקלים (חוק ומשפט)
מאות בחורי סאטמר התכנסו לשבת התאחדות במחנה 'דברי יואל' בהרי הקאנטרי • ערב שבת נפתח במעמד נרגש של לימוד הש"ס, כשהאדמו"ר בעצמו התיישב להגות בתורה יחד עם תלמידיו • במוצאי השבת נרשם רגע מרגש בהבדלה, כשהרבי בירך על כלי הבשמים העתיק שנפל בחלקו בגורל חלוקת הירושה של משפחת המלוכה • הגה"צ אב"ד סיגעט נשא את משא הקודש לפני תלמידי הישיבות בערב שבת | סיקור ומראות הוד (חסידים)
רגעי קודש של התעלות היו מנת חלקם של בחורי סאטמר, שזכו אתמול לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר כשהניח לראשונה את התפילין העתיקים מירושת אבותיו, שנפלו בחלקו 20 שנה לאחר הסתלקות אביו ה'ברך משה' זי"ע | וגם, ההנהגה המפעימה מגיל בר המצווה והטיסה במטוס הפרטי לקנדה • תיעודי קודש נעלים (חסידים)
עשרים שנות נתק בין חצרות הקודש לבית סאטמר הגיעו לסיומן בשמחת הענק של בת הנגיד הרב ליפא פרידמן, אשר חולל את הבלתי יאומן והביא להסכמי השלום ההיסטוריים | כעת קבלו תיעוד ענק ומרגש ובו הרגעים הבלתי נתפסים מאחורי הקלעים, לחיצות הידיים החמות בין בכירי העסקנים משני הצדדים, והמפגש המפתיע והלבבי של הרבנית מסאטמר ליד המחיצה. המשב"קים האגדיים והעסקנים נצפו באהבה, אחווה ורעות, ומסמנים את תחילתו של עידן חדש בחסידות לקראת מפגש האחים האדמו"רים בקרוב (חסידים)
החלום שהפך למציאות חיה ומרגשת: המשתתפים בשמחת נישואי בתו של הנגיד ואיש השלום ר' ליפא פרידמן אמש בבורו פארק שפשפו עיניים בתדהמה, כשראו אנשים שלא התראו במשך למעלה משני עשורים, לוחצים ידיים זה לזה בלבביות לברכת 'לחיים' ואף פוצחים במחול יחדיו • מלאך השלום שהמיס את הקרח בתוך בית סאטמר המעטירה, זכה לשמחה מרוממת שתיחרט בדפי ההיסטוריה • צפו (חסידים)
הטלפון המפתיע מעבר למתרס שמרעיש את חסידות סאטמר: מה גרם לרבנית הצדקנית מווילאמסבורג להרים טלפון דקות לפני כניסת השבת לנגיד ממונסי, אילו זיכרונות מרגשים היא חשפה בפניו על הגבאי המיתולוגי הרב משה פרידמן, ואיך הפך פסק זמן קצר של ערב שבת לרגע של אחדות והתרגשות עצומה לקראת השמחה היום? האזינו להקלטה (אקטואליה, חסידים ואנ"ש)
בהמשך לפרסום הראשון של 'כיכר השבת' הבוקר: דרמת ענק בממלכת חסידות סאטמר עשרים שנה לאחר הסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, נחתם היום במונסי המשא ומתן המורכב לחלוקת עמודי התווך של הירושה | בהתאם לצוואה הקפדנית, הורכבו 4 חבילות שוות בערכן הרוחני והכספי שהוכרעו בגורל היסטורי בנוכחות דיינים ונציגי המשפחה | 'כיכר השבת' עם הצצה ראשונית לרשימת הזהב: מהתפילין דרבינו תם של ה'קדושת יום טוב' ועד לגביע המוזהב והקמיע הנדיר שעלו בגורלו של האדמו"ר המהר"א | כל הפרטים מאחורי הקלעים של המבצע הלוגיסטי שאיחד את חצרות הקודש (חסידים)
היסטוריה בחצרות הקודש: לאחר עשרות שנים של פילוג עז, רוחות האחדות בין חצרות הקודש לבית סאטמר מגיעות היום לשיא חסר תקדים • הנכדים הגדולים משני הצדדים יתכנסו למעמד הגרלה מותח של חפצי הקודש, הספרים העתיקים ואוצרות המיליונים של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע • מאחורי הקלעים: היוזמה החשאית של המשב"ק המיתולוגי, המחסן המאובטח, והמכתב המשותף שעליו חתמו שני האחים האדמו"רים (חדשות, חסידים)
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את תביעתה של בת כנגד אחותה, וביטל העברת דירת יוקרה שניתנה במתנה מהאם בעודה בחיים. בפסק הדין נקבע כי הבת ניצלה את חולשת האם, בודדה אותה ממשפחתה והפעילה עליה השפעה בלתי הוגנת לצורך השתלטות על רכושה (חוק ומשפט)
בוטלה צוואת מנוח שהוריש את כל המשק לבנו ששמר מצוות וסעד אותו. השופטים הפכו את החלטת הערכאה הקודמת וקבעו: חרף המסירות ושמירת השבת, התיעוד הרפואי מוכיח כי המנוח לא היה כשיר בעת החתימה. הירושה תחולק בין כל האחים (חוק ומשפט, בארץ)
קרב ירושה חריג בבית המשפט: בני משפחתו של רופא פסיכיאטר בן 80 דורשים לבטל צוואה מאוחרת, שנחתמה בשיא מגפת הקורונה, המעניקה את כל רכושו – דירה ומניות בשווי 8 מיליון שקל – לבעל בית קפה צעיר. לטענת המשפחה, הקשיש ניצל את בדידותו וחולשתו הנפשית, והמסמך החדש אינו משקף את רצונו החופשי (חוק ומשפט)