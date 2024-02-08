בזמן שכולם ישנים, בית הכנסת 'שערי ניסים' בבירה הופך למוקד עליה לרגל בימי הסליחות, הילדים שמובילים את הפיוטים בקולם, הנוסחה שמשלבת חוויה וקדושה, והסיבה שגדולי הרבנים והפייטנים מגיעים להתפעל מקרוב | צפו בתיעוד (חרדים)
במסגרת התוכנית הכלכלית פאנל בהשתתפות חבר העירייה ומחזיק תיק התחבורה ובעל עסק שמאי מקרקעין • על ההשפעות הכלכליות עכשיו ובעתיד • האם יכלו אחרת וגם, תכלס מה עושים ומדוע • כל השאלות שמטרידות את הירושלמים (חדשות)
קור משתק: הלימודים בבית-הספר מעלה מרגלית בירושלים אינם מתקיימים ביומיים האחרונים. שתי תלמידות התלוננו כי פניהן שותקו. בעיריית ירושלים הגיבו: "העירייה עושה מאמצים רבים לבוא לקראת ההנהלה בנושאים הקשורים לשיפוץ המבנה. מקצת השיפוצים נעשו בשטח ומקצתם בהליכי מכרז וביצוע"