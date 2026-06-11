שיתוף פעולה פורץ דרך בין ענקית האופנה פראדה לחברת Axiom Space חושף את עתיד הלבוש בחלל העמוק | בגד הקירור הפנימי החדש מבטיח לשלב טכנולוגיה תרמית מתקדמת עם העיצוב האיקוני של מותג העילית האיטלקי (חדשות בעולם)
האם קיימים חיים בכוכבים רחוקים, או שמא האדם הוא היצור היחיד בבריאה? בעוד המדע ממשיך לחפש סימני חיים במעמקי החלל, מתברר כי השאלה הזו כבר נידונה אצל גדולי ישראל במורצת הדורות והתשובה הייתה רחוקה מלהיות פשוטה (חדשות בארץ)
בסיס קבע, רחפנים משוכללים ומושבות אנושיות בתוך מכתשים עמוקים מהגרנד קניון; כך מתכננת נאס"א להפוך את הירח לבית החדש של האנושות כבר בעשור הקרוב | הצצה לתוכנית השאפתנית ביותר בהיסטוריה של המין האנושי (חדשות בעולם)
נאס"א פותחת את הארכיון ומשחררת למעלה מ-12,000 תמונות מרהיבות מהמסע ההיסטורי של משימת ארטמיס 2 | צוות האסטרונאוטים שהרחיק לכת יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה מציג את כדור הארץ והירח בזוויות חדשות ומפעימות שטרם נראו כמותן (חדשות בעולם)
האסטרונאוט ריד וייזמן שהשתתף בטיסת 'ארטמיס 2', תיעד את הרגעים של שקיעת השמש בתיעוד היסטורי מאחורי הירח | במהלך המשימה הגיעו הצוות למקום הכי קרוב אי פעם לירח, משם תועד כדור הארץ בזווית מרהיבה באמצעות מצלמת האייפון (חדשות)
ביום שישי ה-13 באפריל 2029, השמיים עומדים להשתנות באירוע של פעם בחיים: אסטרואיד בגודל מגדל אייפל יחלוף קרוב יותר מלווייני התקשורת שלנו | האם אנחנו בסכנה? הכל על המפגש השמימי הנדיר שייראה בעין בלתי מזוינת מעל חצי הכדור המזרחי (חדשות בעולם)
משימת ארטמיס 2 הגיעה לסיומה המוצלח עם נחיתת קפסולת "אוריון" מול חופי קליפורניה, כשהיא נושאת את ארבעת האסטרונאוטים הראשונים שהגיעו לסביבת הירח מזה למעלה מחמישים שנה | הצוות שבר שיאי מרחק מהארץ והשלים בהצלחה סדרת ניסויים קריטיים המהווים תשתית להקמת בסיס קבע על הירח ומשימות עתידיות למאדים (חדשות בעולם)
צוות "ארטמיס 2" שבר את שיא המרחק מהכדור הארץ, אך שיחת הברכה מהנשיא טראמפ תיזכר בעיקר בגלל דקות ארוכות של דממה צורמת | בין התרבויות על "הצלת" נאס"א לסיפורים על כוכבי הוקי, הדרמה האמיתית התרחשה בשידור חי מהירח (חדשות בעולם)
הישג היסטורי בחלל: משימת ארטמיס 2 של נאס"א שברה את שיא המרחק מטיסת אדם מכדור הארץ, כשהאסטרונאוטים הגיעו לכ-406 אלף ק"מ |
הצוות חלף במרחק של כ-6,500 ק"מ מהירח, תיעד לראשונה אזורים בצדו הרחוק ואף צפה בליקוי חמה ייחודי מהחלל (בעולם)
גילוי נדיר בחלל: מדעני נאס״א זיהו מכתש חדש ורחב היקף, שנוצר ככל הנראה מהתנגשות מטאוריט עוצמתית באפריל או במאי 2024. האירוע, שמתרחש אחת למאה שנה בלבד, מספק הצצה נדירה להרכב פני הקרקע של הירח - וגם אזהרה לתוכניות הבאות של האנושות לחזור ולדרוך עליו (בעולם)
עד שנת 2035, הירח כבר לא יהיה רק סלע שומם: סין חושפת את תוכנית העבודה להקמת תחנת מחקר קבועה המבוססת על כוח עבודה רובוטי מתקדם | שילוב של ידיים אנושיות ומערכות שינוע אוטונומיות עשוי להפוך את החזון של מגורי אדם מחוץ לכדור הארץ למציאות מוחשית (חדשות בעולם)
בעוד העולם נושא עיניים למאדים, אילון מאסק שינה את המסלול והכריז על הקמת עיר עצמאית על הירח תוך פחות מעשור | עם מיזוג ענק של טריליוני דולרים ומעבר דרמטי מייצור מכוניות לרובוטיקה מתקדמת, מאסק מבהיר: העתיד כבר לא נמצא על הכביש, אלא בין הכוכבים (חדשות בעולם)
הפעם האחרונה שבה אדם דרך על פני הירח הייתה ב-14 בדצמבר 1972, במסגרת משימת אפולו 17 | האדם האחרון שעזב את פני השטח היה האסטרונאוט יוג'ין סרנן, מפקד המשימה, שחזר אל רכב הנחיתה לאחר שהות של כ-75 שעות על הירח יחד עם האסטרונאוט הריסון שמיט | מאז סיומה של תוכנית אפולו, לא נחתו בני אדם נוספים על הירח, ומשימת ארטמיס 3 המתוכננת לשנים הקרובות צפויה להיות הראשונה שתחזיר בני אדם אל פני השטח | בינתיים, בחודשים הקרובים צפויה משימת ארטמיס 2 להביא את האדם הכי קרוב שאפשר לירח (מגזין כיכר)
מחזה סוריאליסטי הדהים הלילה את תושבי מוסקבה וסנט פטרסבורג, כאשר דסקיות אור מסתוריות הופיעו לצד הירח ויצרו אשליה של מספר ירחים המאירים את שמי העיר| איך קוראים לתופעה הנדירה, ומה גורם לה להופיע? (חדשות בעולם)
אם חשבתם שהמרוץ לחלל נגמר בשנות ה-60, תחשבו שוב. בשיחה מרתקת עם משה מנס, מנתח הכתב הטכנולוגי אלחנן טוויג את הקרב החדש על הכוכבים: מירוץ כלכלי, "שרת גיבוי" לכדור הארץ, משאבים ושליטה • והבדיחה על העט האמריקאי מול העיפרון הרוסי • אל תפספסו את הריאיון המלא (דבר ראשון)
בזמן שהעולם נאבק ביוקר המחיה, סטארט-אפ נועז מקליפורניה כבר מוכר חדרים עם נוף לכדור הארץ במחיר אסטרונומי ששמור לאחוזון העליון | הכירו את הפרויקט שמגייס מיליונים מהשמות הגדולים בטכנולוגיה כדי להפוך את הירח ליעד הנופש הבא של האנושות עד שנת 2032 (חדשות בעולם)
ארה״ב עומדת בפתחו של רגע היסטורי: משימת Artemis II כבר בישורת האחרונה, ובפברואר 2026 בני אדם יחזרו לראשונה מאז אפולו למסלול סביב הירח | אבל מאחורי הדרמה המדעית מסתתר קרב עולמי שקט מול סין על מים, משאבים ושליטה בכלכלת הירח של המאה ה־21 (חדשות בעולם)