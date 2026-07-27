דרמה לילית בלב קראון הייטס בברוקלין: נער בן 18 פתח באש תופת לעבר רכב משטרתי לא הרחק ממרכז חב"ד העולמי. בלש משטרתי ותיק, שהיה מרחק של 10 ימים בלבד מפרישה, נורה בגבו וחייו ניצלו בזכות האפוד חסין הקליעים. היורה נמלט, ונעצר לאחר מרדף דרמטי ושימוש בטייזר. תושבים יהודיים התעוררו לקולות הירי (בעולם)
חמושים פתחו במסע ירי בשכונת ווסברי במונטריאול, סמוך למרכז חב"ד המקומי | על פי הדיווחים שוטר נהרג ואזרח יהודי נפצע באורח קשה לאחר שנורה בטעות ע"י כוחות הבטחון | משטרת קנדה כיתרה את הזירה בשל חשש כבד לבני ערובה, אחד היורים נוטרל | על פי חקירה ראשונית מדובר באירוע פלילי ולא בפיגוע (בעולם)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד מונתסר עמארה, שנעצר לאחרונה לאחר שהיה בבריחה מאז מרץ 2020. עמארה נאשם שירה מטווח קצר לפחות 7 כדורים לעבר חמודי סלמאן ז"ל שנרצח, וחברו שנפצע אנושות: "רצח שתוכנן בקפידה בתעוזה רבה" (משפט)
כחלק ממלחמת הכנופיות בקולומביה, בסוף השבוע האחרון כנופיית עבריינים פתחה בירי על מטוס שנשא קבוצת שוטרים וגרמה לפציעת שלושה | המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה | כך זה נראה (תעופה)