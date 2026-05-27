כלי התקשורת באוסטרליה מדווחים, על אירוע ירי גדול בחוף בונדיי בעיר סידני שבאוסטרליה - שם בזמן האחרון אירעו מספר מקרים אנטישמיים | בחב"ד דיווחו כי השליח הרב אלי שלאנגר הי"ד נרצח | היורים הגיעו לחוף, שם התקיימה מסיבת חנוכה עם קרוב לאלפיים משתתפים (חדשות)
כולם רבים מידי פעם, וכולם גם אוהבים פיצה. אין על כך חילוקי דעות. גם ג'ניפר בופ אוהבת פיצה, אך לא כשהיא מוטחת בפרצופה במהלך מריבה סוערת, כך ניתן להסיק לפחות מהאופן בו היא בחרה להגיב. תזכרו מה שאמרנו לכם, תמיד הבעיות מתחילות כשההיגיון נעלם והכעס עולה לראש (חדשות, זוגיות)