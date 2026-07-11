ישראלית בת 22 נצפתה מסתובבת במרחב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה, תוך סיכון לשלומה וחייה | המנהל האזרחי פעל להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות צה״ל | מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלית טעתה בדרכה למקום (בארץ)
יומיים לאחר שחולצה מיריחו, פורסם הערב מה היא סיפרה לחוקרי מחוז ש"י על הרגעים הדרמטיים שעברה עד שחולצה | "כשהגעתי למיקום, קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם איים באקדח", שחזרה | במשטרה מגדירים את האירוע כחמור מאוד, והוא נחקר בשלב זה כפלילי אך ייתכן שיתברר שמדובר באירוע לאומני (משטרה)
המסע המרתק במבואות יריחו מסתיים בביקור בביתו של רב היישוב, הרב נתן שלו - שמארח את ישראל שפירא ויוסי סרגובסקי לשיחה מיוחדת בסלון הצנוע, משם הוא משקיף למערות החצובות בסלע - אותן מערות שאליהן ברחו המרגלים לפני אלפיים שנה | מדוע הוא לא זז משם, איך מסתדרים עם בית כנסת אחד והאם הוא לא מפחד לגור שם? | צפו בשיחה המלאה (חרדים, בין הזמנים)
אחרי טבח שמחת תורה, סיגלית טמיר ובעלה יחד עם עשרת ילדיהם, הקימו חווה עם מעל 100 ראש צאן במרחק 400 מטרים אוויריים מהבתים הראשונים של יריחו | צפו בגדלות הנפש של האמא והאחריות העצומה של דוד בן ה-10 (בארץ, בין הזמנים)
אתה שוכב בצינור מים עתיק במבואות יריחו ומבין שאם רק היית מגיע 2000 שנה מוקדם יותר - היית לוגם מים זורמים מאותו מקום | ישראל שפירא ויוסי סרגובסקי בביקור מרתק במגלשות העוג'א שהגיעו לארמונות החשמונאים ונחשפו במבואות יריחו (מעניין)
אתה שוכב בצינור מים עתיק במבואות יריחו ומבין שאם רק היית מגיע 2000 שנה מוקדם יותר - היית לוגם מים זורמים מאותו מקום | ישראל שפירא ויוסי סרגובסקי בביקור מרתק במגלשות העוג'א שהגיעו לארמונות החשמונאים ונחשפו במבואות יריחו (מעניין)
בואו להכיר אחד מהאזורים הכי מרתקים אך מהפחות נגישים בארצנו הקדושה - עיר השמש הנצחית יריחו, שם תוכלו להתרענן במימיו הקדושים של מעיין אלישע, ליהנות מחוויה מסעירה ברכבל לפסגת הר הקרנטל וביקור מרשים בשרידי ארמון החורף המפואר של הישאם (תיירות)
אירוע מסוכן וחריג בקנה מידה אירע בשבוע שעבר כאשר תינוק כבן שבועיים נחטף בידי אימו מביה"ח הדסה הר הצופים שבבירה - וחולץ בשלום מחדר בבית מלון ברשות הפלסטינית, בידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים שהשיבו אותו לישראל | האם נעצרה ונחקרה במשטרה (בארץ)
לאחר שבית המשפט הורה להוציא את התינוק מחזקתה, וברקע חשש מוחשי לחייו של התינוק, ברחה היולדת הצעירה, תושבת העיר העתיקה בירושלים, לשטחי יהודה ושומרון | היא נתפסה אמש ונעצרה, והתינוק נמצא במסתור בעיר יריחו (משטרה)
הטרור הערבי בשטחי יהודה ושומרון ממשיך להרים את ראשו, ובשעה האחרונה דווח על פיגוע אבנים שהתרחש בכביש 90 ליד יריחו | לפני זמן קצר, מספר חשודים יידו אבנים לעבר רכב ישראלי בסמוך לישוב נעמה שבחטיבת הבקעה והעמקים | אזרח ישראלי נפצע קל וקיבל טיפול רפואי בשטח (בטחון)
בעוד דובר צה"ל תא"ל דניאל הגרי עדכן כי מלבד מספר פצועים קל, אין הרוגים או נפגעים קשה ממטר הטילים הבליסטיים ששוגרו מאיראן, ביריחו מדווחים הפלסטיניים על תושב העיר שנהרג מפגיעה ישירה של נפל טיל שיורט (חדשות)
שב"כ מדווח לפני זמן קצר, כי בחסדי שמיים, הוא הצליח לסכל תכנון פיגוע חטיפה על ידי חוליית טרור מעקבת ג'אבר | אותר בור בו תכננה החולייה להסתיר את החטופים, נתפס נשק ומטען איתם תכננו לבצע פיגוע לעבר כוחות צה"ל | כל הפרטים (חדשות, אקטואליה)