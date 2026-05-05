המשטרה עצרה הערב תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו בחשד שירק לעבר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט במתחם הסינמטק בתל אביב. שוטרי תחנת לב תל אביב הגיעו למקום בעקבות דיווח במוקד, איתרו את החשוד ועצרו אותו לחקירה בגין חשד לתקיפה (בארץ)
במהלך מפגש של משלחת חברי כנסת עם נשיאת הבונדסטאג יוליה קלקנר, הבהיר יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב כי הציבור החרדי דוחה ומגנה את התנכלויות לאנשי דת נוצרים וכמובן שאין שביעות רצון מכך • מקלב הודה לחברי הפרלמנט על הסיוע לניצולי השואה: "מעריכים את המחויבות שלכם"
צעיר ממזרח ירושלים נעצר לאחר שפורסם סרטון ברשתות החברתיות שבו נראה מתראיין ומספר כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית וטוען כי "יורק ודוחף אצבעות לתוכה" | עם פרסום הסרטון פתחה המשטרה בחקירה, ובלשי הימ"ר איתרו את החשוד ועצרו אותו | בחקירה נבדק "חשד" שמדובר בהסתה ממניע גזעני (משטרה)
הכתבת דיווחה הבוקר לאחר מעצר חמישה חרדים החשודים ביריקה על נוצרים, כי מי שהוביל את צעדת הבחורים, הוא אחיו של ח"כ שמחה רוטמן, ר"מ בישיבת וולפסון, הגאון רבי נתן רוטמן, הח"כ תקף את הכתבת שדיווחה על כך ויצא להגנתו של אחיו (חדשות חרדים)