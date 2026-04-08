"ככל אשר יורוך" מול כוכבי טיקטוק: האם הפוליטיקה החרדית תקועה בעבר או מנצחת את השיטה? | אלול אחר: הריאיון שישנה לכם את התפיסה על יום הדין | מבחן הקובייה והשקית המעוכה: איך תזהו מי עובד עליכם בשם הקבלה? |
הרב מבריסק זצוק"ל שלח להתפלל על קברו לישועה גדולה, ואמרו משמו שהוא "עמוקה דירושלים" | הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר שודאי הוא שמקום זה מסוגל מאוד לקבלת התפילות | נכד אחיו, הגאון הגדול רבי צבי ויספיש שליט"א, ראש ישיבות הר"ן, יערוך מעמד תפילה מיוחד – והשם שלכם חייב להיות שם
סיפורו של הרופא הצרפתי שסחף אלפים למעמדי הישועות שלו | המים הממוגנטים והכוח המסתורי בתוך עמודי הנחושת | כוחו של המוח האנושי, אוטוסוגסטיה ואמונה עצמית | 7 הסברים לכך שהפלא קורה למרות שהמוצר חסר משמעות ואיך אפשר לגלות את זה | תחילתה של היפנוזה אנושית וגילוי המדע (פסיכולוגיה)
בשעות אלו עם היוודע היקף ההרוגים והפצועים במלחמה בכל הארץ, עם ישראל מתאחד כולו בתפילה וזעקה לרפואת הפצועים, להצלת השבויים ולהצלחת כוחות הביטחון וחיילי צה"ל | הכנסו וקראו יחד פרק תהילים לרפואת הפצועים הרבים (חדשות חרדים)
הרב שרגא שטינמן במכתב נדיר למעמד: "ואם החכם כבר הבטיח בחייו לשלם במיטב, ודאי יהיה נאמן בדיבורו • המשגיח הגר"ב פינקל במכתב נלהב: "ונאמנים דברי אותו צדיק וקדוש לקיים הבטחתו" • בשליחותם המיוחדת של גדולי ישראל שליט"א, יצאה משלחת מיוחדת לקיום צוואתו והבטחתו הנדירה של האי קדמון ונשגב זיע"א "אשלם לו במיטבא"! • מעמד חתימת שטר הערבות יתקיים בחלקת הציון הקדוש בקיום חתימתם של גדולי ישראל • המעמד כולו מועבר בשידור חי - צפו (חרדים)
ההבטחה הנדירה מהצדיק הקדמון והנשגב • ההוראה המיוחדת של גדולי הדור: אין נייחא גדולה יותר מזה לטובת נשמתו! • בשליחותם המיוחדת של מרנן ורבנן, תצא משלחת לקיום צוואתו והבטחתו הנוראה: "אשלם לו במיטבא"! (חרדים)
כל אדם נולדת עם טבעים וגנים, ובד"כ פועל על 'אוטומט', וחושב שכך הכי טבעי לו להתנהג, כי כך הוא 'מתוכנת', ואומר לעצמו: זה אני, זה – מה יש! וכך המלאך שלך רוצה שתפעל - איך תצאו מהלופ? | מאמר מפרשת השבוע על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)