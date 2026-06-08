מעמד נורא הוד לישועה נערך בשבוע שעבר באתר שילה הקדומה שבבנימין על ידי האדמו"ר מקאסוב מארה"ב, לשם הגיע בראש קהל מאות חסידים לתפילת רבים כמסורת אביו זצ"ל, שהיה עורך מדי שנה את המעמד במקום בו עמדה חנה והתפללה לפרי בטן, מקום הנחשב עד היום כסגולה גדולה להיפקד בזש"ק ולשאר הישועות | לאחר התפילה ערך האדמו"ר טיש לחיים | צפו בגלריה (חסידים)
מחפשים ישועה לדירה, חובות או זיווג? גלו את הסגולות הבדוקות ליום י"ד בשבט - יום הילולת הצדיק רבי יצחק אבוחצירא זיע"א, המושכות שפע וישועות מעל הטבע ומסוגלות לקרוע את גזרי הדין | במאמר זה נחשוף את המקורות התורניים לסגולת ה'עראק' וסגולת המים, ונסביר כיצד כוחה של אמונת חכמים תמימה יכול להוביל לנס הגדול שלכם עוד השנה (יהדות)
42 שנים לפטירת סידנא בבא סאלי: חתנו של הבבא ברוך, הרב אברהם בליקשטיין ראש כולל בירושלים, בראיון מיוחד לאלי גוטהלף ב"כיכר FM", חושף את החיים בצל השושלת, את המסירות הנפש שהפכה למופת, ומסביר איך גם אשכנזים ליטאים מוצאים את עצמם בנתיבות: "זה לא מיסטיקה, זו התחברות לאור" (כיכר FM)
הבקשה החריגה של מנהלי 'קופת העיר' מאת פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, ותגובתו המפתיעה | אחרי שכל אלף המקומות הראשונים התמלאו עד אפס מקום וקרן 'לקראת כלה' יצאה לדרך, מרן שליט"א פותח את הדלת לאלף תורמים נוספים שיזכו בברכתו המיוחדת
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מה יכול להיות מסוכן בתכנים של דף בשם 'התהילים היומי' או 'כוח האמונה' | מי עומד מאחורי קבוצת הפייסבוק התמימה 'אימהות מבשלות יחד' | האינטרס המסוכן של יוצרי הפוסטים הוויראלים ששברו את הרשת | המניפולציות בהם הם מנסים להפיל תמימים (רשת)
לרגל
יום ההילולא של רבי דוד מטאלנא זצ"ל
שחל ב-י’ אייר – כיכר השבת עם
שורות קצרות על דמותו הפלאית של הרבי
הראשון מטאלנא שפעל ישועות בקרב הארץ | "ככה אני פועלת מופתים
לכל הבאים אלי",
ומדוע חשש הרבי מפרשת
אחרי מות?
וַיְהִי דָוִד לְכָל
דְּרָכָו מַשְׂכִּיל (יהדות
ואקטואליה)